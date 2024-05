Olmeto : Une femme décède, emportée par une vague sur la plage de Baracci

Ce vendredi 31 mai, aux environs de 17h30, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée (CROSS MED) en Corse a été alerté par le Service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud concernant la disparition d’une baigneuse de 44 ans dans le secteur de la plage de Baraci, en baie de Propriano. L'alerte a été donnée par un proche de la victime, inquiet de ne plus la voir depuis une trentaine de minutes.





En réponse à cette alerte, le CROSS MED a immédiatement mobilisé plusieurs moyens pour mener les opérations de recherche. L’hélicoptère Choucas de la Gendarmerie nationale, basé à Ajaccio, avec une équipe de plongeurs à bord, a été dépêché sur les lieux. La vedette de 1ère classe SNS 130 de la station de la SNSM de Propriano, ainsi que des patrouilles terrestres des sapeurs-pompiers, de la Gendarmerie et de la SNSM, ont également été engagées. Une équipe SMUR du SAMU 2A a été mise en alerte.





Peu après 18h, l’hélicoptère Choucas a localisé la baigneuse en mer, en arrêt cardio-respiratoire. Elle a été hélitreuillée à bord de l’hélicoptère et rapidement déposée sur la plage où une équipe du SAMU l'attendait. Malheureusement, le médecin du SMUR n’a pu que constater son décès à 18h20.