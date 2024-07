Les 190 experts-comptables 3.0 de Corse veulent faire barrage à la cybercriminalité

- Le but de cette journée ?

- C'est une journée qui est mise en place annuellement, dans le cadre de notre assemblée générale. Elle se tient ce 12 juillet au campus formation à Borgo. C'est la douzième année depuis la création de l'Association régionale. Il y a deux ans, nous avons fêté ses dix ans sur deux jours. La dernière assemblée du genre s'est tenue à Ajaccio. Cette année nous revenons sur Borgo.et sur un format classique d'une journée.

Ce rassemblement permet des échanges entre tous les confrères de l'ordre sur des parties techniques, mais au-delà, il s'agit pour nous tous de remplir l'obligation régalienne dans le cadre de l'Assemblée générale et de rendre compte des travaux du Conseil régional durant l'année passée.



- L'actualité fait aussi partie du débat ?

- On parle aussi de l'actualité, des premiers mois de 2004 mais avant l'on fait précéder le tout d'une soirée conviviale jeudi à Via Luna, l'établissement de Sorbo-Ocagnano.

Ce sera pour mieux se plonger sur l'ordre du jour de notre Conseil Régional des experts Comptables de Corse. Il sera notamment marqué par l'intervention de Jean Saphores, élu du Conseil National qui évoquera « les outils numériques de l’Ordre et le plan de mise en œuvre de la facturation électronique ».

Spécialisé dans le numérique, c'est lui qui a créé JeDéclare.com, un système qui permet de télédéclarer les déclarations fiscales et sociales notamment. L'évolution des métiers vers le numérique est telle que je lui ai demandé de venir nous parler de cet aspect. Et comme bientôt, il y aura obligation de mettre en place la facture électronique, cette intervention dédiée au numérique me semblait indispensable.



- Mais cela ne sera pas tout : il s'agira aussi de "s'armer" contre la cybercriminalité

- Tout à fait. On parlera aussi de cybercriminalité dans le second atelier de la journée destiné à nos confrères, aux stagiaires, aux personnes présentes.

Après le point sur les outils numériques, la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes va aborder avec Christelle Dorison-Fourquet de la CRCC Aix-Bastia, le problème de la cybercriminalité qui constitue une menace grandissante.



- Comment faire face à cette menace ? Est-elle vraiment réelle ?

- Elle est bien réelle. Il y a eu des intrusions, des menaces.C'est arrivé à certains de nos confrères. Aujourd'hui Il faut éviter de cliquer sur des liens suspects, d'aller sur des sites dangereux.

Il est important dès lors d'opter pour la cybersécurité, de suivre les recommandations lors des ateliers, lors des conférences, lors des animations pour voir comment se prévenir de ces menaces.



- Vous êtes des témoins privilégiés de l'évolution économique de la Corse. Vous pensez que la Corse est dans le bon mouvement sur ce plan-là ?

- Il y a des soubresauts, des sursauts, mais on n'a pas un gros développement. Un outil intéressant qui avait été mis en place par le passé, c'était la zone franche de Corse. Quand on regarde les comptes des sociétés locales, on voit toujours dans les capitaux propres des réserves, liées à la zone franche, qui apparaissent structurellement. Ça a permis de remonter les capitaux propres qui étaient assez détériorés au début des années 90. C'est une mesure qui a fait ses preuves. Elle mériterait d'être remise en place. Une analyse avait été faite par quelqu'un du ministère. Il avait souligné que la zone franche avait porté ses fruits, mais qu'elle n'avait pas été mise en place sur une durée assez longue pour avoir un effet bénéfique durable pour la Corse. Parce qu'il y avait un assouplissement de la partie sociale, un allègement des charges sociales, et pas que de la partie fiscale. Il y avait un allègement spécifique par rapport à Corse.



- L'URSSAF de la Corse va également apporter son concours à cette journée

- Son directeur Sébastien Grippi va présenter une offre dédiée aux experts-comptables, l'offre EXECO. Elle a été mise en place sur le continent. Et j'ai voulu qu'on le mette en place ici. L'annonce sera faite à notre Assemblée générale. Elle sera effective dans quelques mois.

L’objectif ? Accompagner les experts-comptables dans leur gestion en mettant à disposition des informations d'ordre général sur des sujets d'actualité de la branche Recouvrement ou des points de législation à travers différents supports.



- Qui sont aujourd'hui les experts-comptables ?

- Nous essayons de donner une image dynamique de la profession autre que celle de comptable sévère qui dissèque tous les comptes. Au-delà de cet aspect de notre métier, on est là pour accompagner, trouver des solutions, concilier, aiguiller nos interlocuteurs dans leurs choix et les orienter. On n'est pas là que pour constater des plus et des moins. On veut aussi participer à la vie des entreprises. On doit être disponibles, proches.