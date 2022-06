Législatives : les candidats corses du RN appellent à voter blanc pour le second tour

Mais pour François Filoni, aucune voix ne doit aller vers les candidats encore en présence : « Nous ne soutenons personne ». À la place, la consigne est simple : « Il faut aller aux urnes, mais voter blanc pour éviter le drame de l’abstention ».



Pour François Filoni, le calcul est vite fait et reste fidèle à la position politique du Rassemblement National : « D’un côté il y a les candidats de la Macronie et de l’autre, les candidats nationalistes qui ont parrainé Jean-Luc Mélenchon en échange d’une position favorable sur l’article 74 de la Constitution et de l’absence de candidats NUPES en Corse pour ne pas leur faire de l’ombre ». Ce ne sera donc ni l’un ni l’autre.



Le candidat du RN a également tenu à couper court à certaines rumeurs : « Non Nathaly Antona ne sera pas embauchée à la CAPA (Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien) en échange de soutien. Vous verrez qu’en septembre, elle sera encore enseignante. Quant à moi, on me verrait partout et on m’imagine soutenir tel ou tel candidat mais il n’en est rien. Je le répète, nous ne soutiendrons personne ».