Législatives anticipées : les candidats ont jusqu’à dimanche pour se faire connaître

En Haute-Corse, les candidatures pour les élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 doivent être déposées en Préfecture du mercredi 12 au dimanche 16 juin, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Afin de faciliter ce processus, il est fortement recommandé de prendre rendez-vous en appelant le 04 95 34 52 28 ou par email à pref-elections@haute-corse.gouv.fr.



Les candidatures doivent être déposées exclusivement en Préfecture de la Haute-Corse, située au rond-point du Maréchal Leclerc de Hautecloque à Bastia, dans les salons de la Préfecture. Conformément à l'article L.157 du code électoral, les dossiers doivent être remis personnellement par les candidats ou leurs remplaçants.



En Corse-du-Sud, les déclarations de candidatures pour les élections législatives doivent également être déposées personnellement par le candidat ou son suppléant, conformément aux articles L.154 et suivants du code électoral. Pour le premier tour, les dossiers doivent être déposés en double exemplaire du mercredi 12 juin à 9h00 au dimanche 16 juin 2024 à 18h00, dans les locaux de la Préfecture de la Corse-du-Sud, situés au Palais Lantivy à Ajaccio, entrée rue Sergent Casalonga.



Pour le second tour, les candidatures seront recueillies du lundi 1er juillet au mardi 2 juillet 2024 jusqu'à 18h00, toujours dans les locaux de la Préfecture de la Corse-du-Sud. La réception des candidats et le traitement de leur dossier se feront exclusivement sur rendez-vous. Les services concernés peuvent être contactés par téléphone au 04 95 11 11 60 de 8h30 à 17h pour prendre rendez-vous.