Législatives - Romain Colonna : « nous avons gagné politiquement »

« J’accueille ce résultat avec beaucoup d’émotions, a-t-il commenté en guise de préambule, politiquement, il y a eu ce soir un véritable tremblement de terre démocratique. Un nationaliste termine à près de 49 % des voix sans aucun moyens face au maire d’Aiacciu, nous avons dépassé la barre des 11000 voix. Certains commentateurs avisés ne nous voyaient pas au second tour. Non seulement nous y sommes mais nous avons été très proches d’une victoire électorale. J’ai fait une campagne très digne. Je félicite Laurent Marcangeli pour sa victoire, il a une responsabilité importante et je lui demande de prendre en compte qu’un Corse sur deux dans la circonscription, n’a pas voté pour lui.Ce soir, Laurent Marcangeli a gagné électoralement, nous avons gagné politiquement.

Je remercie tous les électeurs qui nous ont soutenus ainsi que les personnes qui se sont impliquées durant la campagne. Je ne suis qu’un maillon de cette chaîne et cette candidature n’a rien de personnel, je ne suis pas là pour servir les intérêts de Paris en Corse mais les intérêts de la Corse. Aujourd’hui, la citadelle ajaccienne a vacillé, nous allons continuer à travailler pour la faire tomber prochainement... »