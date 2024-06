Législatives. Le mouvement Nazione présentera-t-il des candidats ?

La Cunsulta de Nazione se tenait à Corte ce mardi soir. Et à l'ordre du jour ne figurait qu'un seul point : participer ou non aux élections législatives anticipées décidées par le Président de la République dimanche soir, à l'issue du scrutin européen et de la dissolution de l'Assemblée Nationale.



Plus de trois heures de débat n'ont pas permis à une majorité de se détacher, selon les confidences de militants ayant participé à cette réunion. Certains voient en effet dans cette élection la possibilité de porter un mauvais coup au jeune mouvement en cas d'échec cinglant quand d'autres y voient, au contraire, la possibilité de porter le message politique du parti.



Les "pour" et les "contre" ont confronté leurs arguments pour, au final, ne permettre aucune décision franche et définitive. La seule réponse apportée pour l'heure par Nazione est un refus de participation à la réunion initiée par Femu a Corsica et Core in Fronte. Les militants vont se retrouver à nouveau ce jeudi soir pour finaliser la position de Nazione.



Quoi qu'il en soit, les noms des éventuels candidats dans les quatre circonscriptions insulaires seraient déjà connus. Selon nos informations, il semblerait que Jean Paul Carrolaggi serait pressenti pour porter les couleurs de Nazione dans la 1ère circonscription de Corse du Sud, tandis que Jean François Durazzo serait candidat dans la 2nde.

En Haute-Corse, Nazione pourrait mandater Ghjuvan Filippu Antolini dans la 1ère circonscription, et Josepha Giacometti dans la 2ème. Mais ces noms ne sont qu'une hypothèse, en fonction de la décision de participer ou non à ces élections législatives dont la campagne sera particulièrement courte pour les candidats déjà déclarés, ou à venir, et a fortiori pour Nazione dont la création ne date que du mois de janvier dernier.



En revanche, mardi soir la Cunsulta a d'ores et déjà entériné le fait que sa présence sur le terrain serait effective. Le mouvement, au cas où il ne présenterait pas de candidats, occuperait tout de même le terrain politique pour développer son projet auprès de la population. La réponse définitive sera donc connue demain soir, jeudi.