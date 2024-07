Législatives : Jordan Bardella confirme le soutien du RN à François-Xavier Ceccoli

« Nous avons, dans l’immense majorité des cas, reconduit nos candidats pour le 2nd tour et puis, lorsque nous étions en capacité de négocier des accords, nous l’avons fait, en retirant un candidat qui n’était pas en mesure de l’emporter ». Jordan Bardella, le président du Rassemblement national (RN), répondait à une question d’Anne-Sophie Lapix sur le plateau de France 2 concernant les désistements des candidats RN avant le 2nd tour de ces élections législatives anticipées. Le 3 juillet, la journaliste lui demandait pourquoi il n’avait retiré que 4 candidats entre le 1er et le 2nd tour. « Vous avez retiré la dame, qui a été photographiée avec la casquette nazie, et trois autres dans des triangulaires au profit de candidats de droite ou de la majorité. Pourquoi ? ». Sylvie Jouart-Fernandez, qui était arrivée en troisième position avec 25,42% des voix s’est retirée dans la seconde circonscription de Haute-Corse au profit du candidat LR et maire de San Giuliano, François-Xavier Ceccoli, arrivé en tête avec 34% des voix. Un désistement, précise le RN, pour éviter la réélection du député autonomiste sortant Jean-Félix Acquaviva, parvenu en seconde position avec 28,63%, mais en ballotage favorable. La réponse de Jordan Bardella est claire : « Nous avons regardé en fonction des considérations locales. Moi, j’ai l’ambition d’élargir ma majorité, de tendre la main aussi à tous les électeurs de droite et du centre parce que je veux la majorité la plus large possible. Je suis en capacité de devenir Premier Ministre de la France dimanche, et j’appelle les Français à aller voter ». Comme il le dit dans cet extrait en vidéo :