Législatives 2024 en Corse : échos de campagne du 28 juin

Le collectif Tavignanu Vivu a sollicité les candidats aux prochaines élections législatives de la deuxième circonscription de Haute Corse, leur demandant de préciser leur position sur le projet controversé de centre d’enfouissement technique à Giuncaggiu. Situé à environ 15 km en amont de l’embouchure du Tavignanu, ce projet suscite des préoccupations en raison de l’instabilité géologique du site et du risque de pollution de l'eau par les jus de décharge et les fibres d’amiante.Le collectif souligne que le centre est destiné à accueillir 70 000 tonnes d’ordures ménagères sur 30 ans et 105 000 tonnes de déchets amiantifères sur 13 ans, ce qui pourrait gravement affecter les ressources en eau de la basse vallée du Tavignanu, cruciale pour la population et l’agriculture de la Plaine Orientale, surtout dans le contexte du dérèglement climatique.Toutes les réponses des candidats, ou leur absence de réponse, seront publiées dans les médias habituels du collectif.Depuis l'annonce du CET Ghjuncaghju, je me suis toujours opposé à ce projet (courrier ministre). J'estime qu'en terme environnemental, le lieu d’implantation n'est pas adapté à savoir dans un méandre du Tavignanu, proche de captages en eau potable qui traverse notamment le plus grand territoire de plantation d’agrumes d’Europe. Je continue à défendre depuis des années le tri des déchets contre un enfouissement ainsi qu’une diminution a la source du plastique. Je combat aussi une mauvaise répartition des compétences entre communes, intercommunalités et collectivité de Corse. Cette situation rend notamment difficile la montée en puissance du tri qui s’améliore toutefois car aux efforts menés par les différents acteurs.





Anto Carli (Core in Fronte)

Mon colistier, Tony Santini, et moi même, Antò Carli, vous remercions pour votre question, adressée à l'ensemble des candidats aux élections Législatives de la 2e circonscription de Haute Corse. Je salue, aussi, l’action quotidienne et soutenue, depuis des années, de votre collectif citoyen, auquel j’apporte un soutien sans faille. Notre mouvement, Core In Fronte, a toujours été à vos côtés. Je suis fermement opposé à la création de ce projet de centre d’enfouissement des déchets à Ghjuncaghju, qui se trouve dans une zone Natura 2000. En effet, ce CET aurait pour conséquence première et majeure, sur ces terres instables, de générer immanquablement une pollution forte et un risque sanitaire sur les ressources en eau potable des populations. Une situation inacceptable alors même que la Corse subit une pénurie en eau en raison des effets du changement climatique. Dans la circonscription, cela est notamment visible par la situation actuelle du barrage d’Alisgiani qui est quasiment vide : une situation préjudiciable pour les habitants de la plaine orientale mais aussi pour tout développement d'une véritable agriculture de production pour la Corse par nos agriculteurs. Nous devons tous nous y opposer. Je constate, une fois encore, qu’avec ce projet de 70000 tonnes d'ordures ménagères sur 30 ans et 105000 tonnes de terres et déchets amiantifères sur 13 ans, c’est une nouvelle fois le rural qui est impacté. Nos villages n'ont pas vocation à être le réceptacle des poubelles de Corse. Enfin, la question des déchets est l’une des rares compétences actuelles de la Collectivité de Corse, sans qu’aucune solution politique publique pérenne n’ait été trouvée depuis de nombreuses années. Ce flou et ce manque d’action publique attisent aujourd'hui tous les projets spéculatifs et les intérêts mafieux. Pour ma part, je suis favorable à la dissolution du Syvadec, qui a échoué dans ses missions, et le transfert de ses compétences à l’Office de l’Environnement.



FRANÇOIS XAVIER CECCOLI

Réduire la production à la source de nos déchets autant que développer le tri sélectif pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par la loi doivent constituer la boussole de l’action publique en matière de traitement des déchets. Ces missions sont aujourd’hui assumées à grands frais par les communautés de communes, et donc par le contribuable, qui sont contraintes de se plier à des plans régionaux arrêtés par la seule assemblée de Corse, dont « l’ambition » est inversement proportionnelle au caractère opérationnel. Tout le monde se souvient des paroles d’Agnes Simonpietri, première présidente de l’Office de l’Environnement de la Corse de Gilles Simeoni qui avait annoncé régler ce problème en 6 mois… il y a bientôt 10 ans! Tout le monde a encore à l’esprit la volonté cent fois répétée du parti du président de l’exécutif de voir la gestion de l’enfouissement des déchets dans l’île confiée au secteur public. Les années d’inaction et de promesses non tenues dont il est comptable ont pourtant permis à des projets privés de se multiplier.

Ces projets, que l’exécutif régional se plaît à dénoncer de manière systématique, non parfois sans populisme, prospèrent depuis des années sur cette inaction coupable. « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes ! » Pour notre part, nous faisons le choix pragmatique de favoriser les solutions alternatives aux sites d’enfouissement comme le projet de surtri et de valorisation de Monte.

Complémentaire de l’amélioration de nos performances de tri, le projet de Monte, combattu par des manœuvres qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, devra nous permettre demain de réduire les tonnages enfouis et par conséquent de limiter au maximum l’essor des centres d’enfouissement, que nous appelons tous de nos vœux. Concernant plus précisément le projet de Giuncaggio pour lequel vous me sollicitez, tant en qualité de candidat qu’en tant qu’agrumiculteur et habitant de la plaine orientale, je ne peux que m’en remettre aux lois de notre pays, dont personne ne peut nier la rigueur, notamment dans le domaine environnemental, pour que leur application garantisse la sécurité de notre environnement et de notre population.

Mais comptez également sur moi pour contribuer à faire émerger sur notre notre île, un autre avenir, notamment en matière de gestion des déchets, que celui qui nous est aujourd’hui proposé, caractérisé par l’inaction, et qui pèse sur le futur de la Corse et sur la qualité de son environnement.