Législatives 2024 en Corse : échos de campagne du 27 juin

L'Ordre des architectes exhorte les candidats aux élections législatives anticipées à prêter une attention particulière à la politique de l'habitat et du cadre de vie. L'organisation insiste sur l'importance de promouvoir une architecture qui assure un cadre bâti de qualité, favorise le vivre-ensemble et respecte l'environnement.



Face à la crise du logement marquée par le mal-logement et le poids croissant des dépenses liées au logement dans le budget des ménages, l'Ordre des architectes plaide pour une politique ambitieuse en matière d'habitat. Cette politique devrait non seulement être abordable et de qualité, mais aussi alignée avec la trajectoire carbone nationale. Il est crucial de passer d'une simple politique du logement à une véritable politique de l'habitat pour mieux répondre aux aspirations des Français.



Pour réaliser cette vision, plusieurs solutions sont proposées : encourager la solidarité entre les métropoles, les zones périurbaines et les espaces ruraux ; promouvoir les filières locales de matériaux ; et soutenir les acteurs du territoire dans leurs efforts pour une sobriété foncière. En outre, les politiques publiques doivent accorder une priorité à la rénovation urbaine et à la réhabilitation des bâtiments anciens. Ces initiatives peuvent stimuler l'économie locale, créer des emplois et améliorer la qualité de vie, tout en renforçant l'efficacité énergétique des logements et en réduisant la précarité énergétique.



Depuis 1977, l'Ordre des architectes s'acquitte de sa mission de service public, représentant 30 000 professionnels répartis sur tout le territoire. Ces architectes, garants de l'intérêt général, collaborent avec les collectivités territoriales pour façonner l'habitat de demain.



Inspiré par les récents débats au Sénat sur les projets de loi « Simplification de la vie économique » et « Logements abordables », l'Ordre des architectes appelle à une législature orientée vers un aménagement concerté des territoires, la sobriété des sols et une meilleure maîtrise des ressources. Il souligne l'importance de renforcer la collaboration entre architectes, urbanistes, paysagistes et les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE).



Aux côtés du Conseil national, les 17 Conseils régionaux de l’Ordre des architectes s'engagent auprès des députés pour défendre les valeurs de solidarité et d'engagement. Ils proposent des solutions concrètes pour une architecture capable de relever les défis actuels de notre société.