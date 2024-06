Législatives 2024 en Corse : échos de campagne du 26 juin

Les deux candidats du Nouveau Front populaire en Haute-Corse, Hélène Sanchez (2e circonscription) et Sacha Bastelica (1re circonscription), se sont retrouvés mardi 25 juin sur l’exploitation agricole de Yannick Carteret à Linguizzetta. L'objectif de cette rencontre était de remettre en avant la question du changement climatique, qui commence à altérer les ressources en eau et impose des restrictions même dans des régions de Corse jusqu'alors épargnées.



Yannick Carteret, agriculteur et éleveur, a présenté son parcours et les nouvelles pratiques qu'il adopte pour concilier agriculture et écologie. Son modèle d'agroécologie, qui alimente notamment la cantine scolaire du secteur, démontre que l'agriculture peut rendre des services à l'écosystème, à la société, et nourrir les habitants.



Les engagements du Nouveau Front populaire incluent l'annulation des accords économiques défavorables aux agriculteurs, le soutien à la filière bio, et la conversion des exploitations avec une reprise de leur dette dans une caisse nationale. Les candidats soulignent que l'agroécologie est une solution viable face au changement climatique.