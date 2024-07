Législatives 2024. Valérie Bozzi ne donne aucune consigne de vote pour le second tour

Dans une élection marquée par une percée du RN en Corse, Valérie Bozzi, candidate dans la deuxième circonscription de Corse-du-Sud, n'a pas réussi à se maintenir pour le second tour des législatives anticipées. Loin derrière François Filoni, la maire de Grosseto-Prugna n'a recueilli que 6538 voix, soit 16,8% des suffrages. Cependant, elle a conservé la confiance des électeurs de sa commune, où elle est arrivée en tête avec 45,4% des voix, contre 32,3% pour Filoni.



"Malgré une campagne de terrain basée sur mon enracinement local ainsi que sur mon expérience d’élue et de gestionnaire, celle-ci s’est heurtée à une envie de changement qui a dépassé tous les candidats," a-t-elle noté ce lundi dans un communiqué adressé aux media. "En démocratie, il faut respecter le choix des électeurs. Par respect pour la liberté de chacune et de chacun d’entre eux, je ne donnerai aucune consigne de vote pour le second tour, demeurant, moi-même, libre."



Valérie Bozzi a également tenu à remercier ses 6 538 électeurs pour leur soutien. "Je remercie sincèrement les électeurs qui se sont portés sur ma candidature," a-t-elle ajouté.