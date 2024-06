Législatives 2024 : Julien Morganti ne donne pas de consigne de vote pour le second tour

À l'issue du premier tour des élections législatives dans la 1ère circonscription de Haute-Corse, Julien Morganti a terminé à la troisième place des suffrages exprimés avec 5 291 voix, soit 8,65 % des inscrits et 14,27 % des suffrages exprimés. Avec ce résultat, il ne se qualifie pas pour le second tour.



Le député sortant Michel Castellani a pris la tête du scrutin avec 11 806 voix, ce qui représente 19,30 % des inscrits et 31,85 % des suffrages exprimés. Il est suivi de près par Jean-Michel Marchal du Rassemblement National, qui a obtenu 10 699 voix, soit 17,49 % des inscrits et 28,86 % des suffrages exprimés.



Julien Morganti, conseiller d’opposition à la mairie de Bastia, a exprimé son respect pour le verdict des urnes : "Avec 14,42% des voix, je n’ai pas réussi à me qualifier pour le second tour. Je ne suis pas candidat pour faire des barrages. Je souhaite laisser les électeurs voter en leur âme et conscience."