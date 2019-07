Lecture d'été : la sélection du Prix Ulysse

En octobre prochain se tiendra la dix-huitième édition du Prix Ulysse créé en 2001 sous l’égide de l’association Arte Mare, organisatrice du festival méditerranéen de Bastia. Ce prix annuel est décerné à l’occasion du festival, à un jeune auteur, pour son premier roman méditerranéen, et à un auteur reconnu, pour l’ensemble de son œuvre. Corse Net Infos vous fait découvrir la sélection des cinq finalistes avec cette semaine, le premier roman d'Isabelle Mayrault : Une longue nuit mexicaine.



Isabelle Mayault est éditée chez Gallimard pour son premier roman Une longue nuit mexicaine.

Le narrateur reçoit en héritage une valise contenant des milliers de négatifs et de photos, certaines inédites, prises pendant la guerre d'Espagne par les premiers grands photoreporters qu'étaient Capa, Taro et Chim. Évitant l'écueil de la documentation forcenée et la reconstitution tatillonne, Isabelle nous plonge dans la violence des combats et l'ambiance trouble de l'occupation; elle profite des angles morts de la réalité pour nous offrir des personnages féminins irrésistibles et remonte la chaine des passeurs anonymes qui, de l’Espagne en guerre au Mexico d'aujourd'hui en passant par le flamboyant Portugal, ont permis que ce trésor ne soit pas perdu.



