Le tribunal correctionnel d'Ajaccio condamne Alain Lucchini à 18 mois de prison ferme pour détention d'arme


MP le Jeudi 29 Janvier 2026 à 20:34

Militant nationaliste bien connu à Ajaccio, il est également souvent présenté comme un membre du grand banditisme par les enquêteurs, bien qu’il s’en défende. Alors qu’il était présenté en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d’Ajaccio ce jeudi, Alain Lucchini a été condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement, ainsi qu’à la révocation de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à 7000 euros d’amende pour détention d’arme. Une affaire qui remonte à mardi dernier. 
 
Dans un communiqué transmis à la presse, le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe dévoile en effet que dans le cadre d’une procédure incidente d’un dossier suivi par la JIRS de Marseille s’agissant des conditions d’attribution des marchés de sûreté aéroportuaires, « un fusil de marque BENELLI, calibre 12 » avait été retrouvé à son domicile lors d’une perquisition, ainsi que « plusieurs munitions de catégorie C, en l’espèce vingt-cinq cartouches de calibre douze et seize cartouches 300 WIN MAG 180 GR ».  
 
Des faits « commis en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 7 mars 2025 par le Tribunal correctionnel d’Ajaccio pour des faits identiques », souligne le procureur de la République d’Ajaccio. 
 
Déclaré coupable par le tribunal correctionnel, Alain Lucchini a eté incarcéré. 




