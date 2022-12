Le toit de l’église de San Bartulumeu d’ochjatana s’effondre

Mauvaise surprise ces derniers jours pour les habitants d’Ochjatana, avec la découverte d’un trou béant sur la partie gauche du toit de l’église. L'effondrement a endommagé une partie de la bâtisse, à l’extérieur mais aussi à l’intérieur.Stéphane Orsoni, le maire de la commune a rapidement réagi. " Nous avons découvert avec stupeur un trou sur la toiture de San Bartulumeu. Il est situé au niveau de "l’appicciu" situé à gauche de la structure principale" explique le maire.San Bartulumeu est une église réalisée en trois partie bien distinctes. La structure principale date du 17ème siècle, les deux parties latérales ont été ajoutées par la suite." C'est une voute en terre cuite qui posée sur un corbeau de l’église existante, a travaillé, a lâché et le tout s’est effondré".Mais les dégâts ne se sont pas arrêtés aux combles. Ils ont endommagé les voûtes à l’intérieur de l’église. De nombreuses fissures, plus ou moins importantes sont visibles sur tout le long du plafond voûté du bas côté gauche. Et sous ces mêmes voûtes, se trouvent des œuvres classées aux valeurs inestimables.

"Nous avons tout étayé, et bâché tous les tableaux ainsi que les meubles qui ne peuvent pas être déplacés. Nous avons également arrêté les cloches pour éviter que les vibrations n’aggravent la dégradation.







Après la visite du sous préfet de Calvi venu constater les dégâts, la commune attend le passage d'un l’expert qui devrait se rendre sur le site le 22 décembre prochain.

" Le dossier a déjà été envoyé aux services concernés de la collectivité. Je vais également voir avec eux, s’ils connaissent un ingénieur béton dans le secteur du patrimoine, pour nous aiguiller car, nous allons certainement devoir ceinturer l’église et mettre des témoins pour voir si elle continue de bouger ".

La mairie fera passer en priorité les travaux de rénovation. " Certains projets passeront évidemment après l’église que nous devons sauver en priorité".





Un appel aux dons pour aider à financer les travaux a été lancé avec l’aide de la fondation du patrimoine.

Pour participer, https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-lassunta-maria