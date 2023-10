Le théâtre de Bastia évacué après une alerte à la bombe

Les quelque 750 personnes présentes ce vendredi soir pour assister à la projection du film "Borgo", réalisé par Stéphane Demoustier et inspiré du double assassinat à l'aéroport de Bastia-Poretta, ont été évacuées en toute sécurité.



Toutes ont été priées de quitter l'établissement et de patienter dans des rues adjacentes, où un périmètre de sécurité a été mis en place.. Des équipes de déminage sur place ont procédé à des fouilles minutieuses des lieux.





Sous l'autorisation du préfet de Haute-Corse, Michel Prosic, qui s'est rendu sur les lieux, la diffusion du film "Borgo", a pu reprendre vers 21h30. Un cordon de sécurité composé de policiers et de CRS est déployé à l'extérieur du théâtre. Le réalisateur et les acteurs du film, ont été chaleureusement accueillis par une salve d'applaudissements et la séance, enfin, lancée.