Le taux d’incidence dépasse la barre des 1000 en Corse

La cinquième vague de Covid-19 est la plus forte à avoir touché la Corse qui affiche désormais un taux d'incidence de 935 cas pour 100.000 habitants, selon les donnés publiées ce lundi 27 décembre par Santé Publique France . C'est surtout la Corse-du-Sud, avec ses 1003 cas pour 100.000 habitants qui a atteint un record jamais connu depuis le début de l'épidémie. La Haute-Corse a un taux de 868, de 110 points supérieur à la moyenne nationale qui a une incidence moyenne de 759.Le taux d'incidence sur l'île est extrêmement élevé chez les jeunes: il s'élève à 2708 pour les 20-29 ans et à 1202 chez les 10-19 ans en Corse-du-Sud et à 1785 pour les 20-29 ans en Haute-Corse où les 30-39 ans sont aussi très touchés avec un taux d'incidence de 1467. La tranche d'âge la moins touchée par cette impressionnante circulation virale est celle des 70-79 ans, avec un taux d'incidence de 249 contaminations pour 100.000 habitants dans le Sud et de 386 dans le Nord de l'ile, ce qui reste toutefois bien supérieur au seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100K.La hausse des contaminations se fait sentir au sein des services hospitaliers de l'île. Le taux d'occupation des lits en réanimation par des patients Covid est de 120% à Ajaccio et 113% à Bastia selon les données de CovidTracker qui indique que 126 personnes sont actuellement hospitalisées en Corse dont 21 en réanimation (12 à Ajaccio et 9 à Bastia).Toujours selon ces données le variant Omicron aurait été détecté que en Corse du Sud où il représente environ 39% des nouveaux cas