Le sport en fête ce week-end à Bastia

La place St Nicolas s’impose aujourd’hui comme un véritable carrefour du sport en Haute-Corse. Après avoir accueilli un tournoi de football inter-quartiers, A Bucciata Bastiaccia, ainsi que le prestigieux Championnat d’Europe de footvolley, elle se prépare à recevoir ce week-end l’incontournable Fête du Sport, un événement très attendu. « Pour nous c’est le top départ de notre saison, le moment où on fait le plein d’adhésions, le lancement de tout un programme d’entrainements et de compétitions » explique ce responsable de club d’arts martiaux. Un avis largement partagé par d’autres clubs aux activités diverses. Car sur le territoire de la CAB, qui regroupe les 5 communes de Bastia, Furiani, Ville di Pietrabugno, Santa Maria di Lota et San Martino di Lota, ce sont 180 clubs ou associations qui sont recensés. « Nous comptons aujourd’hui plus de 10 000 licenciés » se réjouit Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB qui mène depuis plusieurs années une dynamique politique sportive.Une politique reconnue au niveau régional, national et depuis quelques mois européen puisqu’elle a obtenu en mai dernier le label « Communauté Européenne du Sport ». « Nous sommes la 1ère institution de Corse et la 1ère intercommunalité de France à recevoir cette distinction » souligne L. Pozzo di Borgo. Depuis le début de sa mandature, le tissu associatif local est soutenu à hauteur de 400 K€. « Chaque année nous allouons plus de 60 000 heures de créneau d’utilisation gratuite de nos installations ».Cette grand-messe du sport rassemblera sur 2 jours, samedi 7 de 10h30 à 21h et dimanche 8 de 9h à 18h, une centaine de clubs et associations. Comme chaque année ce sont plus de 12 000 visiteurs qui sont attendus à cette véritable vitrine du monde associatif sportif, le moment où chacun, jeune et moins jeune, peut faire son « marché ». Les divers stands proposent en effet durant ces deux jours démonstrations, initiations, documentations, adhésion. Doté d’un budget de 80 000 € cette Fête du Sport constitue un véritable village sportif où la convivialité et la bonne humeur sont de mise. « Pour cette édition 2024, presque en tout point semblable à ses précédentes, nous proposerons des ateliers de sensibilisation aux gestes de premiers secours à destination des associations et du grand public et aussi au tri » ajoute Louis Pozzo di Borgo qui pointe aussi les bonnes retombées économiques pour les commerçants durant ces deux jours.Pierre Savelli, Maire de Bastia, se réjouit de son côté emblématique de sa ville soit dévolue au sport depuis un mois sans discontinuité : « La place se révèle un grand terrain de jeu pour des compétitions de haut niveau. Cette année la Fête se déroule un peu plus tôt que d’habitude et ce n’est pas pour déplaire aux associations ».

Comme chaque année, la CAB a fait appel à des figures emblématiques du sport insulaire pour parrainer l’événement. La marraine de cette édition est Julie Marini, 36 ans, une passionnée de sport depuis son enfance. Bien que n'ayant commencé le trail que depuis six ans, elle s’est déjà forgé une solide réputation dans ce domaine exigeant. Parmi ses exploits, on peut citer sa victoire en tant que première féminine à la Serra di u Capicorsu, un trail redoutable de 56 km avec un dénivelé positif de 3000 m, ainsi que ses premières places au trail du Tavignanu (33 km, 2000 m de dénivelé), à la Restonica Trail (68 km, 4000 m), et à la Via Romana (50 km, 2500 m). Elle a également décroché une 6e place féminine sur la célèbre « 90 du Mont Blanc » (90 km, 6300 m), et est devenue la première Française de la CCC by UTMB, la finale du prestigieux circuit UTMB World Series dans la catégorie 100 km (6000 m).



Jean-Louis Leca, parrain de l'édition, est une autre figure du sport corse. À 38 ans, ce gardien de but de haut niveau a commencé sa carrière à l’AS Furiani-Agliani avant de la poursuivre au SC Bastia, Valenciennes, AC Ajaccio, et enfin au RC Lens, où il vient de raccrocher les gants pour se lancer dans une nouvelle carrière de coordinateur sportif.



Cette année, la CAB a également choisi de mettre à l’honneur deux jeunes espoirs prometteurs : Lia-Maria Giovannoni, 18 ans, pensionnaire de « E Marinelle » et multiple championne nationale et européenne de twirling, ainsi que Maxime Ancian, 23 ans, talentueux joueur de tennis fauteuil. Ces trophées symbolisent le soutien de la CAB au dynamisme sportif de la jeunesse cors







Cette Fête du sport se poursuivra jeudi 12 et vendredi 13 à destination des écoles primaires au COSEC Pepito Ferretti qui accueillera plus de 200 élèves pour des activités autour de différentes disciplines.