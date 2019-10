Le souvenir de Julie Douib présent à l'ouverture di a 191e édizione di a Fiera di Lisula

Samedi 05 octobre 14h30 Animation commerciale avec jeux 18h DJ Bachus 20h00 Concert du groupe Desk 23h DJ Bachus Dimanche 06 octobre 18h00 Concert du groupe Pulse 22h00 Feu d'artifice

C'était une grande première ce vendredi 4 octobre à L'Ile-Rousse où le tout nouveau comité des fêtes di Lisula inaugurait la 191e édition di a fiera di Lisula qui se poursuivra jusqu'au dimanche 6 octobre avec un feu d'artifice pour bouquet final.En réalité, c'est hier, jeudi, que cette foire a débuté avec l'ouverture officieuse de la fête foraine et des buvettes et une première animation avec DJ Bachus qui sera le véritable fil rouge de cette 191e édition et en soirée un concert explosif avec "El diablo".Ce vendredi matin, c'est le groupe de percussions "La Fracada Balanina" qui, sur des rythmes de samba, a donné le tempo de cette journée.Un peu plus tard, à 11 heures, c'est au pied de la statue de Pasquale Paolio, " U Babbu di a Nazione, fondateur de la cité paoline en 1758, que les personnalités, membres du conseil municipal avec à sa tête le premier magistrat, Jean-Jo Allegrini-Simonetti, et ceux du comité des fêtes municipal avec à sa tête le jeune et dynamique président Nicolas Albertini et son équipe donnaient le coup d'envoi de la foire.Une foire qui devait recevoir la bénédiction du diacre Thierry Del Piero de l'unité paroissiale di Lisula.Auparavant, dans son allocution, Nicolas Albertini rappelait que cette 191e édition était, avec celle du Niolu, la plus ancienne de Corse et demandait à ce que chacun ait une pensée pour deux personnes qui nous ont quittés et qui étaient les âme de cette foire: Francine Guidicelli et Ange Taddei qui, de la haut doivent être fiers et heureux de voir qu'une équipe a pris le relais.Et puis, comment ne pas évoquer le souvenir de Julie Douib, assassinée par son conjoint en mars dernier. Julie était créatrice de bijoux et occupait une place importante dans cette foire qui aujourd'hui lui rend hommage à travers ce témoignage du président Nicolas Albertini:"Quand on parle d’exposants, nous ne pouvons pas ne pas penser à Julie, dont le souvenir ému et meurtri reste dans toutes les mémoires, elle qui a si souvent illuminé la Foire de son sourire et de sa gentillesse. Nous lui rendons hommage aujourd’hui et nous voudrions dire à ses proches que le comité des fêtes est et sera toujours à leurs côtés. Cette Foire se doit d’être un rassemblement positif, qui donne la meilleure image possible de notre ville".Un témoignage qui se poursuit avec la présence d'un stand tenu par les amies de Julie pour dire non à ce violences conjugales, non à ces féminicides qui atteignent le chiffre vertigineux selon le collectif "Féminicides" de 112 victimes après l'assassinat il y a quelques jours d'une femme de 38 ans dans les Yvelines par son ex-compagnon.Revenant sur cette foire et le souvenir de Francine et Ange, Nicolas Albertini ajoutait:"C’est dans la lignée de leur démarche qu’un nouveau comité des fêtes s’est constitué cette année : un comité apolitique ; un comité entièrement et uniquement dévoué à L’Ile-Rousse ; un comité composé de jeunes iles-roussiennes et iles-roussiens, soucieux de donner à leur ville un nouvel élan festif et convivial.Dans cet état d’esprit, nous avons voulu mêler l’ancien et le nouveau. Reprendre quelques éléments qui ont ponctué les grandes années de la Foire comme le feu d’artifice qui revient cette année clôturer les festivités dimanche soir. Nous avons également remis les soirées au cœur de l’événement en invitant des associations du bassin de vie balanin profiter avec nous des moments de partage et d’amitié. C’est ainsi que nous proposons chaque soir de la Foire quatre concerts différents et des animations culinaires autour de 8 buvettes associatives".Puis de poursuivre:" L’Ile-Rousse est une capitale de Balagne et doit rester ouverte à toutes et à tous. Outre la fête foraine et les soirées-concerts, cette année encore près d’une centaine d’artisans ont répondu présents. Ils vont nous faire découvrir leurs métiers et leurs talents, nous voudrions les féliciter et les encourager. Ils sont la vitrine économique, sociale et culturelle de notre micro-région et plus largement de toute la Corse."Et de conclure avant de couper le traditionnel ruban tricolore:"Nous souhaitons enfin adresser toutes nos félicitations à l’ensemble de l’équipe organisatrice, aux services techniques et à tous les participants, pour leur travail et leur disponibilité.Que la fête soit belle et longue vie à la Foire d’Ile-Rousse".visite des stands et apéritif devaient suivre.