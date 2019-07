Le réseau mobile Orange sérieusement perturbé dans le secteur de Moncale

Les abonnés de l'opérateur Orange qui se trouvent dans le secteur de Moncale en Balagne et aux alentours sont en colère. Et, il le font savoir.

Faute de réseau cela fait en effet plusieurs heures qu'il sont privés de téléphone, voir pour certains de télévision.





Le communiqué émis par Orange, n'est pas fait pour calmer cette colère?

"Une intervention de nos techniciens est en cours. Votre service est perturbé ou interrompu suite à un problème technique sur le réseau mobile. Orange.

Nous mettons tout en oeuvre pour limiter les désagréments. et nous vous prions de nous excuser pour la gène occasionnée.

En attendant le rétablissement du fonctionnement du réseau mobile nous vous invitions à consulter nos solutions de continuité de service.

2G: une intervention de nos techniciens est en cours.

Le rétablissement du service est prévu le 9/7/2019 au matin.

3G: une intervention de nos techniciens est en cours.

Le rétablissement du service est prévu le 9/7/2019 au matin.".

Le délai annoncé n'est pas fait pour calmer cette colère des usagers.

A noter aussi que des perturbations sont constatées bien au-delà du secteur de Moncale - Calenzana