Le recteur en visite au lycée de Balagne pour les épreuves du nouveau bac

"Je me suis rendus au lycée Laetitia d'Aiacciu hier, je me devais aussi de venir en Haute-Corse, et tout particulièrement en milieu rural. L'implantation de ce lycée de Balagne, joue un rôle fondamental pour ce territoire et cette jeunesse" indique le recteur une fois les enveloppes ouvertes et les sujets remis aux 23 candidats



"Le baccalauréat est l'aboutissement d'un travail qui commence dès la toute petite école, qui permet d'obtenir ce premier grade universitaire." a souhaité rappeler Jean-Philippe Agresti aux candidats afin de les encourager. "Le baccalauréat c'est un investissement de la nation absolument incroyable. Si on le chiffre, c'est plus de 120 000€ par élève, qui permettent d'amener un jeune de la maternelle au bac, et permettent une élévation des compétences, dans le respect de la justice sociale et de l'égalité entre tous. Car ce baccalauréat c'est ce symbole là ! "





Au total, au cours de ces 3 jours, pas moins de 1999 candidats auront passé ces premières épreuves dans 12 centres d’examens en Corse. 1420 pour le baccalauréat général et 579 pour le bac technologique.



Au lycée Polyvalent de Balagne, c'est généralement la filière technologique que les élèves préfèrent. "Aujourd'hui c'est le coup d'envoi d'une longue série d'épreuves. Nous avons également deux bacs pros, maintenance nautique et hôtellerie restauration, qui commenceront leurs épreuves finales mi juin. Nous faisons également passer des CAP que nous n'avons pas forcément ici, pour des candidats libres comme chocolatier, marbrier et même foot... C'est la semaine du go !" explique Marie-Catherine Gandon, proviseur de l'établissement.

Depuis la réforme du baccalauréat en 2019, les résultats reposent à 40% sur le contrôle continu et à 60% sur les épreuves terminales : le français écrit et oral en classe de Première. Pour les Terminales, la philosophie, les spécialités et le grand oral.

Du 14 au 24 juin auront lieu les épreuves écrites d’enseignements généraux.

Mercredi 15 juin, l'épreuve de philosophie. Du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet, l'épreuve du Grand oral.

Puis le moment tant attendu, celui des résultats le 5 juillet.

Jour 2 pour les épreuves écrites du baccalauréat 2022. Au lendemain des premières évaluations de spécialités, les élèves de Terminale des filières générales ayant choisi Humanités, Littérature et Philosophie (HLP) ont planché ce jeudi 12 sur divers sujets. Pour l'occasion, le recteur de Corse, Jean-Philippe Agresti, était au lycée Polyvalente de Balagne où il personnellement distribué les sujets aux élèves, tout en rassurant les jeunes candidats. "Vous aurez le temps. Relisez votre sujet, plusieurs fois. Et pour le reste vous êtes prêts".