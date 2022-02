Le projet du nouveau conservatoire Henri-Tomasi présenté aux Ajacciens

Dans le cadre du lancement des travaux du nouveau Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique Henri-Tomasi, la Ville d’Ajaccio et la SPL Ametarra organisent une réunion publique d’information le samedi 26 février à 11heures au gymnase Charles-Demedardi.A cette occasion, les intervenants (architectes, maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre) présenteront ce projet à dimension régionale pour la ville, ses grands partis pris d’urbanisme reliés notamment aux exigences du développement durable et le calendrier des travaux. Un temps d’échanges avec la population sera consacré aux questions diverses. Les associations, commerçants, habitants du quartier et tous les Ajacciens sont invités à y participer.Plus d’infos : www.ajaccio.fr ou www.ametarra.fr Le projet du Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique Henri Tomasi s’inscrit dans le programme d’aménagement « Ajaccio 2030 » qui ambitionne de faire de la Cité impériale une ville attractive sur le plan économique et touristique.En octobre 2017, la Ville d’Ajaccio a délivré un mandat à la SPL Ametarra pour la réalisation du Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique Henri-Tomasi sur le site de l’ancien collège du Finosello. Cette opportunité est intervenue dans le cadre d’une opération de rachat d’une emprise foncière appartenant à la Collectivité de Corse.Elle va permettre le transfert de l’actuel Conservatoire Henri-Tomasi, dont les locaux se situent sur trois bâtiments dispersés dans la Ville, vers ce nouvel édifice et la création d’un Centre d’Enseignement et de Ressources Musicales Numériques (CERMN) ( 1,1 millions d’euros HT). L’édifice va offrir un bâtiment multifonctionnel aux 600 élèves déjà scolarisés dans l’établissement.Ce projet dont l’estimation budgétaire s’élève à 8,4 millions d’euros hors taxes, pour l'édifice seul, va être financé par l’État au titre du Plan exceptionnel d’investissement (PEI), par la Ville d’Ajaccio et par la Collectivité de Corse.Lauréat du concours d’architectes lancé par la Ville, Rudy Riciotti et Amélia Tavella ont présenté un projet intégré dans le souci du respect de l’identité ajaccienne.