Le prix de la mini entreprise de l’année pour le collège du Taravo

En 2020 encore, Entreprendre pour Apprendre a organisé son championnat régional. En effet, c’est la septième année que les jeunes lycéens et collégiens de l’île peuvent s’initier à l’entrepreneuriat en faisant preuve d’imagination, de créativité mais aussi de rigueur plus particulièrement ces derniers mois où la dernière ligne droite s’est réalisée pendant le confinement.

La Fondation du Crédit Agricole a décerné ce vendredi le prix de la mini entreprise de l’année toutes catégories confondues à la mini entreprise du collège du Taravo. C’est donc le projet « Panimali Corsica » qui l’a emporté. Les onze élève de la classe de troisième ont présenté ce projet qui permet de répondre à un besoin tout en évitant le gaspillage. Ce projet consiste à fabriquer un complément alimentaire pour les cochons à base de pain inutilisé récupéré dans les boulangeries et dans les restaurants.



« Dans ce contexte de crise sanitaire, les équipes d’EPA ainsi que les mentors et les membres de l’éducation nationale n’ont pas ménagé leurs efforts et je les en remercie, a souligné Serge Santunione, le Président d’EPA. Au-delà du projet et de la mini entreprise, nous avons la démonstration que l’on peut faire du bilinguisme, du circuit court et du local ».

Pour accompagner les mini entrepreneurs d’Entreprendre Pour Apprendre, des chefs et cadres d’entreprises corses sont sollicités et se prêtent au jeu avec grand plaisir comme Gérard Marcelli, responsable du personnel de Leroy Merlin. « C’est un plaisir et une fierté d’avoir été le mentor de cette équipe. Les jeunes ont eu une réelle motivation à développer et à entreprendre. Elles ont fait preuve de courage et d’unité. Si nous leur donnons l’aide que l’on peut, le travail a été réalisé entièrement par les jeunes, nous n’avons été là qu’à titre de conseil. Et leur travail est d’une grande qualité ».

Les invités présents ont pu donc assister à la projection d’une vidéo de présentation réalisée par les jeunes avant la remise du prix.

Cette année encore les projets d’Entreprendre Pour Apprendre révèlent le talent des jeunes corses et leur conscience de leur territoire ainsi que de ses besoins.