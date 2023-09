Le président Emmanuel Macron en visite à Portivechju

Emmanuel Macron, accueilli par le maire Jean-Christophe Angelini et qui était accompagné du préfet Amaury de Saint-Quentin, a rencontré le député de la Corse-du-Sud Paul-André Colombani, les maires de la Communauté de Communes du Sud Corse, Jean-Jacques Ciccolini, président de l’association des maires, ainsi que les conseillers municipaux, les représentants des services communaux de la société civile et du milieu associatif.

La salle du Conseil Municipal était logiquement comble lors de cette rencontre qui a duré autour d’une heure.

Le maire Jean-Christophe Angelini est, bien entendu, revenu sur ces dernières heures riches et importantes pour la Corse et pour son avenir, mais a, dans le même temps, mis en avant les atouts de ce vaste territoire du Sud Corse dont il est le président. L’occasion de rappeler les 200 à 300 millions d’euros d’investissement sur les deux prochaines décennies, mais également de mettre en exergue la volonté de ce territoire du Sud Corse d’être le laboratoire d’une transformation durable apaisée et profonde ne demandant qu’à se développer pour se situer aux avant-postes du tourisme durable de l’économie bleue et de l’ensemble des secteurs qui permettront d’inscrire la Corse dans les grandes transitions de notre temps.





À la fin de son propos, Jean-Christophe Angelini a rappelé combien il était important que les relations soient apaisées au plan régional, comme elles le sont à l’échelle locale, la diversité étant une force et un point d’appui pour les rassemblements. Enfin le sujet de la maternité a été aussi évoqué et Jean-Christophe Angelini a rappelé l’importance de l’engagement du chef de l’Etat dans ce domaine.





Le président de la République a souligné lors de son allocution que si la page ouverte collectivement pour la Corse était importante, le discours ne suffisait pas et que les semaines et les mois à venir allaient être décisifs pour le devenir de la Corse. Une autonomie à la Corse qu’Emmanuel Macron a remis en avant en en précisant les enjeux et en rappelant qu’il était nécessaire de dépasser les différences pour construire une solution d’avenir.

Dans un registre plus local, le président de la République est revenu sur l’importance de la maternité de Portivechju dont les portes demeureront ouvertes.