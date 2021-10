Le premier innovathon corse récompense Moov'in Tempu, une solution pour lutter contre la surfréquentation touristique

Les lauréats de l’Innovathon du Tourisme Durable sont 🥁🚀🥁💯🥁 :

Moov'in Tempu

Ho'Carré

Gravel'up

Hosta, Capsule de Vie

Odyssée du Cap Corse

Ce n’était au départ qu’une réflexion sur un problème récurrent. Ils en ont fait une solution concrète. Moov’in Tempu est une application smartphone permettant de réguler la fréquentation touristique dans les lieux naturels, culturels et commerciaux. « L’idée est de mieux répartir les flux en proposant des solutions alternatives en temps réel », explique Camille Rocca Serra. Si le projet n’est encore qu’une ébauche, l’équipe a créé des visuels pour expliquer ses fonctionnalités.« Prenez par exemple la plage de Santa Giulia. Sans y être, vous pouvez voir la fréquentation en temps réel et les autres lieux à proximité qui sont tout aussi intéressants », démontre Arnaud Pieroni, le graphiste du groupe. L’utilisateur reçoit des alertes en cas de surfréquentation, de risque météo ou incendie et est redirigé vers d’autres activités. Grâce à un système de points engrangés en visitant certains lieux, le visiteur peut grimper de niveaux et obtenir des réductions dans les activités partenaires. « Comme dans un jeu vidéo », précise Arnaud Pieroni.L’application n’a pas été pensée que pour les touristes étrangers. « Même nous, Corses, aimerions avoir ce genre de services pour savoir où aller quand on visite notre île », sourit Camille Rocca Serra. L’idée est de mettre les habitants au centre du dispositif en leur permettant de recommander des sites à visiter. « Nous laisserons quand même quelques endroits secrets, c’est promis », s’amuse Camille Rocca Serra.Pour le président de l’association Emaho, Jean Leccia, « rien d’étonnant à ce qu’ils aient gagné car ils proposent une solution simple et efficace basée sur des technologies déjà existantes ».En guise de récompense, l’équipe bénéficiera d’un accompagnement de six jours lors d’une résidence d’accélération dédiée au tourisme durable gérée par l’accélérateur spécialisé Open Tourisme Lab. Elle devrait se tenir en février 2022 dans l’une des communes du partenaire de l’évènement : la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA). Peut-être le projet verra-t-il réellement le jour ?