Le premier Conseil des ministres de Laurent Marcangeli

Tradition oblige, avant ce premier conseil des ministres, tous les membres du gouvernement étaient conviés à 8 h 30 à un petit-déjeuner organisé autour de Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, à quelques pas de l’Élysée.Ce rendez-vous a permis d’appréhender les grandes lignes de la déclaration de politique générale que François Bayrou prononcera devant le Parlement le 14 janvier. Parmi les priorités du nouveau gouvernement figure l’élaboration d’un budget pour 2025, sur lequel a échoué le précédent exécutif. Selon Le Monde, l’objectif de déficit public aurait été fixé par ce gouvernement à 5,4 % du PIB en 2025.Puis, assis à gauche de François Bayrou et Elisabeth Borne, le nouveau ministre de la Fonction publique, de l'action publique et de la simplification a pris part aux travaux du Conseil, dont une partie des ministres devait ensuite se réunir autour du président Emmanuel Macron pour un Conseil de défense consacré à Mayotte, trois semaines après le passage du cyclone Chido.Au-delà des mille et un points évoqués,on retiendra que le président Emmanuel Macron a appelé les ministres à "l'unité" et à "l'audace", ainsi que l'a rapporté la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Il a aussi dit sa "préoccupation sur les instabilités que vivent les démocraties", et son souhait qu'il n'y ait "pas de laisser-aller à des coups politiques qui mettraient en danger le pays".Un premier Conseil des ministres qui avait certes bien d'autres chats à fouetter, mais à propos duquel on est en droit de se demander comment il pourra honorer la promesse faite par le gouvernement précédent , de parvenir au vote d’une réforme constitutionnelle pour la Corse avant la fin de l'année.