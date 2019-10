Le poignant hommage du maire de Lumiu à Fanfan Renucoli

Mais c’est aussi en tant qu’agriculteur que je veux lui rendre hommage. Fanfan a été vigneron. Durant de longues années, il a cultivé avec beaucoup d’attention et de sérieux le vignoble familiale, vinifiant la récolte au Clos Calvese. Le gros de la production s’exportait en tonneau de 600 litres via le port de commerce de Calvi et il ne tarissait pas d’anecdotes et d’éloges sur la qualité du savoir-faire des ouvriers de l’époque. A Aregnu, on se souvient encore des vendanges des années 1950 du Clos Calvese, Fanfan transportait matin et soir, jusqu’à 40 vendangeurs sur la benne de son camion et avec humour aimait faire le parallèle avec la règlementation d’aujourd’hui qui ne le permettrait pas. Il a suivi les mutations économiques de l’après-guerre d’Algérie, adhéré avec conviction à la nouvelle organisation économique autour de la coopération. Il a même été président de la grande cave coopérative des coteaux de Balagne, puis a vécu et a subit la grande crise économique du vignoble Corse des années 80.Il a vécu comme une déchirure la fatalité de l’arrachage des vignes du Clos Calvese, u Poghju, u Valdo, Canapile, u Majò.



Puis c’est avec bonheur qu’il m’a entouré de conseil quand j’ai replanté le Cabessu à Canapile « le vin blanc préféré de son arrière-grand-mère à Signora Pepina » nous disait-il avec le sourire. Et il avait bien raison, il est merveilleux le Cabessu de Canapile et puis il a voulu que l’on replante la vigne du Majò. Et avant de tirer sa révérence, il y a une semaine il a demandé à Paul, qui lui rendait visite tous les jours, de goutter le Carbessu du Majò 2019. Et en cachette des personnels soignants, il en a savouré une dernière gorgée… Monsieur Renucoli au Clos Culombu on vous doit Storia di Sgiò et Storia di Signore.



Merci Fanfan…



Riposate in pace pe l’eternu a fiancu a i vostri cari.





L'inhumation devait suivre au cimetière de Lumiu.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI renouvelle ses condoléances attristées à ses enfants et à toutes les personnes que ce deuil afflige.