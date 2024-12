Le paulownia, un arbre qui absorbe dix fois plus de CO2 qu’un arbre traditionnel, présenté en Corse

Capturer du CO2 à une vitesse record tout en valorisant les terres agricoles : c’est le pari du paulownia, un arbre au développement rapide que la société AB Paulownia souhaite implanter en Corse. Une conférence est prévue le 7 décembre à l’hôtel-restaurant Chez Walter, à Lucciana, pour en présenter les avantages et sensibiliser les acteurs locaux.Présent depuis des décennies en Europe, le paulownia séduit par sa croissance rapide et sa capacité exceptionnelle à absorber le dioxyde de carbone, contribuant ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique. Il s’adapte aussi bien aux petites exploitations agricoles qu’aux grandes plantations, offrant du bois de qualité tout en revalorisant des terres souvent sous-exploitées. Pour AB Paulownia, cet arbre représente une solution gagnante sur deux fronts : écologique et économique. « Le paulownia peut être une vraie opportunité pour les agriculteurs et les collectivités locales, tout en participant activement à la transition écologique », souligne l’entreprise.Avec son climat varié, ses sols propices, et son ensoleillement essentiel pour la photosynthèse, l’île de Beauté offre un cadre idéal pour implanter du paulownia. La conférence de Lucciana permettra d’aborder les aspects techniques, les bénéfices concrets de cette culture et les projets en cours. Une visite de parcelle témoin, aménagée par l’ambassadeur local de Corse, est également prévue. Agriculteurs, entreprises, collectivités ou particuliers, l’événement s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir ce projet novateur. L’objectif est de présenter comment cet arbre peut s’intégrer dans une démarche écologique tout en générant de la valeur économique.Le projet n’est pas sans défis. Des conditions climatiques imprévues ont déjà entraîné des pertes dans certaines plantations. Cependant, AB Paulownia affirme avoir su s’adapter en remplaçant les plants endommagés et en tirant les leçons de ces expériences. « Chaque difficulté nous permet de renforcer notre expertise », explique l’entreprise qui ambitionne à long terme de faire du paulownia un acteur majeur de la transition écologique en multipliant les plantations et en capturant davantage de CO2.Pour en savoir plus, rendez-vous le 7 décembre à 10 heures à l’hôtel-restaurant Chez Walter à Lucciana. La conférence est gratuite et ouverte à tous. Plus d’informations sur le site abpaulownia.fr ou au 02 331 531 02.