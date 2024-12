Le paulownia prend racine en Corse

Le paulownia, espèce originaire d’Asie, est particulièrement adapté aux besoins actuels en matière d’environnement. Doté d’une croissance rapide — il peut atteindre plusieurs mètres en une seule saison — il se distingue également par sa capacité à absorber des quantités importantes de dioxyde de carbone. En outre, son bois léger et résistant trouve des applications variées, allant de l’industrie du meuble à la construction. Ces atouts en font un candidat idéal pour revaloriser les terres marginales tout en réduisant l’empreinte carbone.



Pourquoi un tel projet en Corse ?

Avec ses sols diversifiés et son ensoleillement généreux, la Corse offre des conditions favorables à l’introduction de cette espèce. Selon les organisateurs, l’île pourrait devenir un laboratoire à ciel ouvert pour tester le potentiel du paulownia dans un contexte méditerranéen. Lors de la conférence, les participants pourront visiter une parcelle témoin implantée sur le territoire et discuter des avantages et contraintes de cette culture avec des spécialistes.



Cette initiative s’adresse à plusieurs profils : agriculteurs cherchant des alternatives rentables, responsables de collectivités souhaitant répondre aux défis environnementaux, et particuliers sensibilisés aux questions de développement durable. Les interventions prévues incluront des études de cas, des analyses techniques et des échanges sur les perspectives économiques liées au paulownia.



L’implication d’un ambassadeur local

Un acteur local a été choisi pour promouvoir et adapter ce projet au contexte insulaire. Chargé d’accueillir les visiteurs sur la parcelle témoin et de diffuser des informations précises sur le déroulement du programme, cet ambassadeur constitue un lien essentiel entre la société AB Paulownia et les acteurs du territoire. Ce rôle de facilitateur vise à favoriser une implantation réussie et durable.



La culture du paulownia n’est pas sans embûches. Les organisateurs reconnaissent avoir dû composer avec des conditions météorologiques difficiles, entraînant des pertes de plants. Ces difficultés ont cependant permis d’affiner les techniques et les protocoles de plantation, garantissant une meilleure résilience future. « Chaque défi est une leçon qui renforce notre expertise », souligne la société.



Des ambitions à long terme

L’objectif affiché par AB Paulownia est de faire du paulownia un vecteur majeur de la transition écologique en Corse et ailleurs. En multipliant les parcelles, l’entreprise espère non seulement améliorer le bilan carbone régional, mais aussi offrir une solution rentable aux exploitants et aux territoires.