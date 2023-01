Le parquet antiterroriste se saisit de l'incendie d'une résidence secondaire à Alata

La résidence, qui appartient à un Français résidant sur le continent, était inoccupée au moment de l'incendie, survenu dans la nuit du 4 au 5 janvier vers 3 heures du matin sans faire de blessé. "Liberta per Carlu Pieri", "FLNC union des combattants" et "IFF" ont été inscrits sur la maison, avait rapporté une source proche du dossier.



"L'enquête est ouverte des chefs d'association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs actes de terrorisme et dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen de nature à créer un danger pour les personnes en relation avec une entreprise terroriste", a précisé le Pnat quia. confié les investigations à la sous-direction antiterroriste de la DCPJ (direction centrale de la police judiciaire), à la direction territoriale de la police judiciaire de Corse et à la section de recherches de la gendarmerie de Corse.



La Corse connaît depuis un an une multiplication d'incendies criminels visant principalement des résidences secondaires de Français résidant dans l'Hexagone, avec souvent la présence de tags mais sans revendication officielle. Après celle d'Alata le 4, ce lundi 9 janvier nouvelle résidence secondaire a été incendiée à Coggia. Elle aussi a été taguée avec des inscriptions nationalistes.