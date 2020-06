Le parking Gaudin séduit les Bastiais

"Il est pratique, propre, est bien placé", lance Mathieu au directeur du parking en passant à la caisse.



Comme Mathieu, une centaine d'usagers a découvert le parking Gaudin tout juste livré ce mercredi matin. Les curieux s'y sont rendus pour constater le fruit des travaux débutés en septembre 2017, tandis que d'autres s'y sont garés facilement pour se rendre au tribunal à l'image de Jean-Michel qui étais ravi : "Il y a de la place et il est bien agencé, ça fait plaisir."



Daniel Mario, directeur des parkings de la ville de Bastia est venu s'assurer du bon fonctionnement de la nouvelle structure qui fait face au Palais de justice. "Pour une journée post-Covid la fréquentation est conforme aux prévisions. Nous sommes plus que contents de cette très belle première journée.", déclare-t-il. A présent la régie des parkings de la ville (Saint Nicolas, Gare, Marché, Citadelle et Gaudin) compte 1 757 places de stationnement dans toute la ville.



L'Espace Gaudin



Le parking s'étend sur 5 étages et dispose de 303 places dont 7 pour personnes à mobilité réduite. Dans les semaines à venir 4 places avec rechargement pour véhicules électriques seront rajoutées, à terme il y en aura 32. Au-delà des places de stationnement, c'est un espace complet qui a été créé avec l'installation d'une salle de danse pouvant accueillir 59 enfants, trois cours de récréation pour le collège et le primaire ainsi qu'un passage reliant le Boulevard Paoli à la rue Caraffa (église Saint Charles).



Un projet de 13 millions d'euros qui a été financé à 65% par l'Anru, le PEI et la Collectivité de Corse. "Pour les 5 millions restants, la régie du parc de Stationnement de Bastia a effectué un emprunt", explique Jean-Joseph Massoni, délégué aux finances et à la transparence de l'action publique à la mairie de Bastia. Il rajoute : "A cause des intempéries et du Covid la livraison qui était prévue pour octobre 2019 a pris du retard mais il n'y a pas eu d'avenant".



Infos pratiques

Le parking est ouvert de 7 à 23 heures tous les jours. Son tarif est le même que dans tous ceux de la ville et les 30 premières minutes sont gratuites. Les abonnements seront attribués après les élections municipales du 28 juin 2020.

A ce jour, 610 demandes ont été déposées.