Le pape François aux nouveaux cardinaux : "la foi nous est transmise par la langue de nos grands-parents"

Le Pape François a présidé le Consistoire ce samedi matin en la basilique Saint-Pierre, où il a créé 21 nouveaux cardinaux venus des quatre coins du monde. Dans son homélie, devant environ 12 000 fidèles, le Souverain Pontife a évoqué le passage des Actes des Apôtres relatant la Pentecôte et le baptême de l'Église pour illustrer l'importance de cette cérémonie. Il a souligné que, tout comme les Juifs de l'époque, ces cardinaux provenaient de nations diverses et lointaines. Le Pape François a dessiné l'image d'une "Église-Mère, qui parle toutes les langues, mais qui est une et qui est catholique", reflétant ainsi la diversité des nations représentées par les nouveaux cardinaux.



Le Saint-Père a également utilisé une métaphore musicale pour décrire le Collège des Cardinaux, le comparant à un orchestre symphonique. Il a insisté sur l'importance de la " symphonie" et de la "synodalité" au sein de l'Église. Selon le Pape, la diversité est essentielle, mais chaque membre de l'orchestre doit contribuer au projet commun. L'écoute mutuelle est fondamentale, tout comme le rôle du directeur d'orchestre qui doit aider chaque musicien à développer sa créativité tout en respectant l'œuvre interprétée. Le Pape François a conclu en encourageant tous les membres de l'Église à s'inspirer de l'image de l'orchestre pour devenir une Église symphonique et synodale.



Le Pontife a également souligné que la foi "nous est parvenue "dans nos langues", sur les lèvres et dans les gestes de nos grands-parents et de nos parents, des catéchistes, des prêtres, des religieux... Chacun d'eux nous pouvons nous souvenir de voix et de visages concrets. La foi pour le Saint-Père se transmet "en dialecte", par les mères et les grand-mères. Ainsi, la transmission de la foi se fait pour François "en dialecte" la foi se communique dans le langage du cœur, comme un hommage subtil à la l'ile de beauté, où la ferveur religieuse persiste aussi grâce à la richesse de la langue corse.