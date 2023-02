Le nouvel "Atlas de la Corse contemporaine" sort en librairie

« Le dernier atlas pluridisciplinaire concernant la Corse, paru en 2004, couvrait la période 1770-2003 » souligne Sophie Patey des éditions Actes Sud . « Malgré ses incontestables qualités, il nous est apparu nécessaire de renouveler ces analyses, d’autant que la Corse a connu, ces vingt dernières années, des évolutions considérables. De plus, couvrant une partie de la période moderne, il n’offrait pas d’analyses des problématiques plus contemporaines ».Rédigé par des spécialistes universitaires (histoire, géographie, sociologie, sciences politiques, langue et culture corses, économie), sous la direction de Didier Rey, docteur en histoire, maître de conférences à l'université de Corse, il offre un panorama divers et complet des problématiques qui affectent notre île aujourd’hui ainsi que ses enjeux de demain.« L’objectif de ce nouvel atlas était aussi de proposer un ouvrage qui soit à la fois accessible à un public très large, aux scolaires, aux universitaires, tant enseignants qu’étudiants, en privilégiant toujours la rigueur scientifique .»Les chapitres offrent une approche chronothématique avec des thèmes classiques comme le territoire, la politique ou encore l’héritage historique, mais une partie plus contemporaine en mettant en exergue des éléments souvent négligés voire même jamais cartographiés tels que les violences multiformes : féminicides, racisme, violence routière, banditisme, etc.L’Atlas traite également de question de la diversité religieuse avec ses implications sociales et culturelles, une diversité jamais abordée dans un travail de ce genre, la place des sports et des pratiques partisanes, le rôle des médias… Tout ceci fait de cet atlas un ouvrage réellement inédit et original.