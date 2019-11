Le "non" au harcèlement du collège de Biguglia

Après une sensibilisation en cours d'Enseignement Moral et Civique dans le courant du mois d'octobre, les élèves ont réalisé, au CDI, en étude, puis au cours des vacances de la Toussaint, plusieurs dizaines d'affiches qui ont été présentées durant cette semaine, dans le hall, à l'ensemble de l'établissement.

Très souvent, la réalisation a été faite par équipes de deux, trois et même plus.

Un vote a eu lieu entre mardi et jeudi pour élire l'affiche la plus réussie.

Le bureau de vote a été tenu, plusieurs fois par jour, devant le bureau de la "Vie Scolaire" par les élèves, ambassadeurs contre le harcèlement.

Le dépouillement de plus de deux cents bulletins de vote a eu lieu en présence de professeurs, des CPE et de l'équipe de Direction,

Les auteurs des trois affiches les plus populaires ont été récompensés d'une clef USB. Tous les élèves ont été félicités par Isabelle Simonpietri, la principale de l'établissement.

"Il est très important que tous les élèves soient conscients de cette problématique et s'impliquent dans la lutte contre le harcèlement. L'ensemble de l'établissement, adultes comme élèves, est mobilisé. Bravo à nos élèves, aux CPE et aux professeurs pour cette action !"