Le morbillivirus à l’origine de l’hécatombe des dauphins en Méditerranée

C'est une véritable hécatombe que connaissent les dauphins qui vivent dans les eaux entre la Corse et la Toscane depuis le début de l'année. Selon les derniers chiffres, plus de 30 mammifères marins ont été retrouvés morts ou mourants sur les côtes de deux régions depuis le 1er juillet 2019. Un phénomène préoccupant dont l'origine semble avoir été élucidée. D'après des scientifiques italiens ceci serait du à une épidémie virale provoquée par un morbillivirus.







« Mais cela n’est qu’une hypothèse, nous devons attendre les résultats des analyses nécroscopiques de la dernière carcasse", explique à l’agence nationale de presse ANSA, la biologiste marine Sabina Airoldi, du centre d’études Tethys sur les cétacés.





« Certainement - ajoute la biologiste qui travaille dans le sanctuaire des cétacés entre la Ligurie, la Toscane, la Corse et la Côte d'Azur - tous les polluants rejetés par les êtres humains dans la mer, tels que les biphényles polychlorés et les composés aromatiques polycycliques, abaissent les défenses immunitaires des cétacés et les affaiblir, les empêchant de lutter de manière adéquate contre les infections virales et bactériennes ».







« Ce virus a déjà touché plusieurs espèces de cétacés - dit Sabina Airoldi - et a également provoqué une épidémie au début des années 90. Plusieurs centaines de dauphins sont morts dans toute la Méditerranée. »