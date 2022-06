Le mont de l’Agriate, une mystérieuse montagne sous-marine au cœur d'une expédition inédite

Cette plongée dans les abysses corses est réalisée par un engin des plus modernes : un véhicule autonome sous-marin. « À la différence du ROV, ils peuvent couvrir plus de surface et donc collecter plus de données », explique Jean-Laurent Massey. Résistant à la pression, l’appareil va survoler le fond en se plaçant toujours à une cinquantaine de mètres au-dessus du plancher marin. Les chercheurs ont une mission bien particulière : obtenir le plus d’informations possibles sur ce site classé Natura 2000.



Cartographie, relief, habitats, espèces vivantes. Grâce à des outils de pointe, le petit sous-marin jaune devrait livrer quelques secrets aux équipes de chercheurs et confirmer leurs hypothèses : « ce mont sous-marin constitue le substrat idéal pour l’établissement de peuplements benthiques comme les coraux et les éponges, et attire également de nombreuses espèces de macrofaune mobile constituée par les mammifères marins, les requins, les poissons et bien d’autres qui se déplacent dans la colonne d’eau ». D’un coût de près d’un million d’euros, l’opération est financée en majeure partie par l’OFB et l’État qui y joue un rôle de protecteur des espaces. « Plus on en sait sur ce genre d’habitats, plus on peut voir les impacts de l’activité humaine et agir dessus pour protéger le milieu », expliquent les équipes du Parc naturel marin.



En surface, le navire français d’exploration archéologique l’Alfred Merlin, récolte les données. À son bord, une vingtaine de chercheurs et d’ingénieurs travaillent de concert avec l’entreprise Abyssa, une société française spécialisée dans l’exploration des grands fonds marins.



Prévue pour cinq jours, l’opération d’exploration est finalement réduite en raison de la météo. Un fort vent a balayé la côte orientale tout au long de ce 7 juin. « Impossible de mettre à l’eau le sous-marin autonome », regrette Jean-Laurent Massey. Il devra, avec ses collègues, se contenter de trois, voire si le temps le permet, de quatre jours d’exploration.