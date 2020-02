Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, en visite en Corse ce mercredi

La rédaction le Mercredi 5 Février 2020 à 13:10

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, se rendra ce mercredi sur l'incendie que depuis hier a ravagé plus de 1000 hectares entre Quenza et Solaro. Sa visité su les lieux du feu est prévue ce 5 février en début d'après-midi. Il devrait en suite aller à Ajaccio pour rencontrer le nouveau préfet de Corse, Frank Robine et participer aux cérémonies en hommage au préfet Claude Erignac

