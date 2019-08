Le militant nationaliste Jean-Christophe Albertini recherché depuis 2011 s’est présenté au palais de justice de Bastia

Rédigé par Charles Monti le Vendredi 23 Août 2019 à 15:52

Jean-Christophe Albertini, 50 ans, le militant nationaliste soupçonné d'avoir fourni des armes, dans le cadre de l’assassinat de Christian Leoni à Moriani-Plage le 28 Octobre 2011, et recherché depuis, s’est présenté ce vendredi après-midi au palais de Justice de Bastia. Rappelons que Cédric Courbet qui était considéré comme le principal accusé dans ce dossier a été acquitté le 25 Juin dernier par la cour d’assises spéciale de Paris. Pour sa part Jean-Christophe Albertini, co-accusé, avait été reconnu coupable d'association de malfaiteurs et condamné à 5 ans d'emprisonnement, 10 ans d'interdiction de porter une arme et inscrit au Fijait. Plus d’infos à venir.

