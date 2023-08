Le message de Mgr François Bustillo pour la Sainte Marie

- Le 15 août est un jour de grande importance en Corse, placée sous la protection de la Vierge le 8 décembre 1735, marqué par les célébrations en l'honneur de la Vierge Marie, patronne de l'île. Qu'est-ce que représente cette journée pour les Corses ?

- Le 15 août tient une place de grande importance dans le cœur des Corses, étant un jour dédié à la célébration de la Vierge Marie, protectrice de l'île depuis le 8 décembre 1735. Il y aura des messes, des processions, des célébrations et des mouvements d'ordre spirituel. Je trouve qu'il est important au moment des vacances de se poser un instant même du point de vue spirituel. Cette journée revêt un caractère particulier où la dimension spirituelle prend le devant, permettant aux gens de se recueillir au milieu des festivités estivales. C'est une occasion pour nous de nous reconnecter à nos valeurs spirituelles, d'élever nos esprits au-delà des plaisirs estivaux, et de saisir la profondeur du message de la Vierge Marie, symbolisant la force, la douceur et la joie.



- Le lien entre la Corse et la Vierge Marie est profondément ancré dans l'histoire et la culture de l'île. Pouvez-vous nous parler de l'importance de cette relation et de la manière dont elle se reflète dans les célébrations du 15 août ?

- L'attachement entre la Corse et la Vierge Marie est enraciné dans l'histoire et la culture de l'île. Cette relation se manifeste magnifiquement lors des célébrations du 15 août ainsi que d'autres dates mariales. L'exemple de la célébration de Notre-Dame des Neiges le 5 août à Bavella, le 8 septembre on fêtera la Nativité de la Vierge à Lavasina et la fête de l'Assomption le 15 août illustrent cette connexion profonde. La tradition de célébrer Marie dans divers lieux tout au long de l'année est une démonstration de l'importance universelle qu'elle occupe dans les cœurs croyants. Sa douceur maternelle et bienveillante, distincte de la notion parfois complexe de Dieu, est vénérée ici. Transmettre ce message d'espérance et de vie à travers les célébrations prend une signification particulière en Corse.





- Comment les célébrations du 15 août sont-elles organisées dans les différentes microrégions de Corse ? Quelles sont les principales cérémonies qui entourent cette journée spéciale ?

- Les célébrations du 15 août prennent forme de manière variée à travers les microrégions de Corse. Un événement majeur se déroule à Ajaccio, où une messe matinale est suivie d'une procession l'après-midi. Néanmoins, cette vénération de la Vierge Marie se répand dans toutes les églises de l'île. Les messes et les processions deviennent des moments privilégiés pour exprimer publiquement notre dévotion mariale.



- En tant que futur cardinal et évêque de Corse, comment envisagez-vous de guider les fidèles lors de ces célébrations religieuses de cette année ? Quel message spirituel souhaitez-vous transmettre à cette occasion ?

- En tant que futur cardinal et évêque de Corse, j'aborde ces célébrations avec humilité et gratitude pour cette nomination imprévue. Mon souhait est que tous les Corses prient pour moi, afin que je puisse accomplir au mieux cette mission. À travers ces célébrations et les processions, je désire inspirer les Corses à vivre avec espoir. Ma mission ce n'est pas d'anesthésier les consciences, mais de pacifier les consciences et d'encourager ce peuple magnifique dans l'espérance. En tant que peuple corse, nous sommes confrontés à des défis sociaux, spirituels et humains, et la jeunesse espère une direction claire de l'église et des responsables politiques. En tant que Cardinal, je m'efforcerai de soutenir tout mouvement contribuant à une vie pacifique et harmonieuse entre les Corses, en encourageant la conscience et la fraternité.





-​ La fête du 15 août est également un moment de rassemblement social et culturel en Corse. Comment pouvez-vous encourager les habitants de l'île à concilier les aspects spirituels et culturels de cette célébration ?

- Il y a déjà quelque chose de magnifique dans le patrimoine de l'Église catholique : on se rassemble toujours dans toutes les églises à l'occasion des célébrations de manière pacifique . On se rassemble pour prier et chanter et souvent il y a des moments conviviaux qui suivent les messes. Ces moments de partage doivent être renforcés pour favoriser une vie fraternelle et amicale sur l'île. Les messes réuniront Corses et touristes, créant ainsi une communion et une unité précieuses dans une société parfois fragile.





- ​Cette année, avec votre prochaine nomination en tant que cardinal, les célébrations du 15 août revêtiront-elles une signification particulière pour vous et pour les fidèles de la Corse ?

- Cette année, avec ma nomination en tant que cardinal, le 15 août gagne une signification plus profonde pour moi et pour les fidèles de la Corse. J'ai confié à la Vierge Marie ma mission en tant qu'évêque de Corse ainsi que ma nouvelle responsabilité de Cardinal. Cette nomination élargit mon rôle à une dimension universelle. J'ai su que Pape va me confier de nouvelles missions ponctuelles et moi je dois donc confier à la Vierge Marie ma nouvelle mission qui sera fidèle aux Corses pour lesquels je me suis engagé, mais d'un autre côté je dois rester attentif à écouter ce que l'église universelle de Rome me demande.



- En conclusion, quel message souhaiteriez-vous adresser aux habitants de la Corse et à tous ceux qui se joindront aux célébrations du 15 août pour célébrer la Vierge Marie et exprimer leur foi et leur dévotion ?

- Pour conclure, je souhaite adresser un message simple aux habitants de la Corse et à tous ceux qui se joindront aux célébrations du 15 août : suivons l'exemple de la Vierge Marie. Dans un monde où d'autres modèles peuvent décevoir, la simplicité, la discrétion et la bienveillance de Marie devraient nous inspirer. En développant ces qualités dans notre société, nous pouvons construire un avenir plus pacifique et épanouissant. La célébration spirituelle et la fraternité sont des piliers pour une société plus forte et plus heureuse.