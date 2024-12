Le marché de Noël de Porticcio : des festivités qui continuent jusqu’au 24 décembre

Le marché de Noël de Porticcio 2024, installé sur la place Saint-Laurent depuis le 6 décembre, a déjà offert une belle série d’animations et de moments conviviaux. Des concerts, des balades à poney, un feu d'artifice, des contes pour enfants et des spectacles de magie ont ponctué ces premières semaines, attirant un public fidèle venue profiter de l’ambiance festive.



Les festivités continuent jusqu'à la veille de Noël, avec encore plusieurs événements à découvrir dans les jours à venir. Ce jeudi 19 décembre, à 19h, le duo Paul et Carine offrira une soirée musicale acoustique, idéale pour se détendre dans une atmosphère intime. Le vendredi 20 décembre, à partir de 19h, le groupe OHIME ! animera la soirée avec une prestation musicale dynamique qui se prolongera jusqu'à 22h30, donnant le ton d'une soirée conviviale.



Le samedi 21 décembre sera une journée particulièrement animée pour les familles. De 10h à 12h et de 14h à 17h, les enfants pourront profiter de balades à poney. À 14h30, 15h30 et 16h30, des séances de contes sous une yourte feront voyager les plus jeunes dans des histoires enchantées. La journée se clôturera avec un concert du groupe I Picacciu à 19h, offrant un bel aperçu de la musique traditionnelle corse.



Dimanche 22 décembre, la place Saint-Laurent accueillera de nouveau des balades à poney, suivies d’un spectacle de magie en extérieur à 16h. À 19h, DJ Dragulinu prendra le relais pour une soirée dansante, parfaite pour finir la journée sur une note festive.



Lundi 23 décembre marquera la dernière grande soirée du marché de Noël avec une animation musicale signée DJ Fab à partir de 19h. La soirée culminera avec le grand feu d’artifice final, un moment spectaculaire pour clore cette édition du marché de Noël.



Enfin, le marché sera ouvert une dernière fois le mardi 24 décembre, de 11h à 16h, offrant une dernière occasion pour les visiteurs de faire leurs achats de Noël ou de profiter une dernière fois de l’ambiance magique avant les fêtes de fin d'année.