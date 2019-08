Le maghja festival revient à Olmi Capella les 9 et 10 août prochains

A 800 m d’altitude le village d’Olmi Capella a déjà accueilli des événements culturels et pour varier les plaisirs, la musique électronique s’est, elle aussi, invitée dans ce petit coin de Balagne. Romain Casanova, originaire du village, a réuni un petit groupe de passionnés afin d’organiser ce festival qui a déjà connu un vif succès l’an passé. Ce dernier revient sur ses motivations et le projet.



Comment est né ce festival et pourquoi le réaliser à Olmi Capella ?

Ce festival est né d'une envie de proposer un évènement différent par rapport à ce qui se fait en Corse. Avec Calvi On The Rock la musique électronique se démocratise de plus, il y a également des festivals à taille humaine comme Ballà Boum qui offre une belle programmation, des bals de villages et des concours de boules partout sur l'île qui caractérisent l'esprit festif et convivial de notre région. Avec Machja Festival le but est de propager cet état d'esprit en réunissant tout ceci dans un seul et même évènement :

Pétanques électroniques l'après midi, balade en vtt électrique, concert traditionnel dans l'église, visite guidé du village et une fête jusqu'au petit matin avec des DJS locaux et des artistes internationaux. Notre but est de rassembler toutes les générations et de partager la culture Corse.

Olmi Cappella étant le village de nos racines profondes et un lieu qui a toujours été festif il est tout naturel pour nous d'y organiser un festival. Aussi en grande partie pour son panorama magnifique et le fait que très peu de manifestations ont lieu dans les terres profondes de la région.



Combien de personnes viennent en moyenne et quel est le public de ce festival ?

En moyenne 1000 personnes sur deux jours nous rejoignent dans les montagnes. Le public est assez varié, même s’il est majoritairement composé de jeunes locaux, il y a de plus en plus de continentaux, enfants et anciens du village.



Quel est votre parcours et ce qui vous a poussé à organiser ce type d’événements ?

J’organise des évènements depuis près de 8 ans. On a commencé avec mes parents à organiser un évènement quand j'avais 15 ans à Ile Rousse avec Gilles Peterson, c'était davantage pour s'amuser mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. Quelques années plus tard, je suis parti vivre sur Paris où j'ai commencé une résidence à la Machine du Moulin Rouge avec laquelle j'ai fais mes armes et appris pas mal de choses sur le tas. Par la suite j'ai eu l'envie de m'écarter des salles de concerts et des clubs classiques, pour organiser des évènements de A à Z, j'ai monté Electric Feels un projet de soirées houses et techno en hangar avec une scène centrale et un show son et lumière à 360°. Aujourd'hui mon envie est de faire de plus en plus d'évènements en Corse, les choses bougent de plus en plus chez nous et je veux participer à ce mouvement.



Comment choisissez vous les artistes ?

Notre programmation est composée majoritairement d'artistes locaux, il y a beaucoup de DJS et de collectifs qui mériteraient d'être connus d'avantage, pour les mettre en lumière nous invitions à chaque édition deux têtes d'affiches internationales.



Avez vous des perspectives de développement sur ce festival ou ailleurs sur la Corse ?

Pour ce festival , notre but est de rester à taille humaine et d'essayer chaque année de proposer un festival le plus qualitatif possible. Avant le festival, nous avons organisé le Off à Ile Rousse sur le site de la Pietra le 13 Juillet avec Etienne De Crecy, ça s'est très bien passé et on espère pouvoir le refaire l'année prochaine. Nous avons beaucoup d'ambitions en terme de création d'évènements, mais il faut voir si c'est réalisable. En tous cas, ce qui est sur c'est que nous voulons en organiser de plus en plus en Corse.



Le festival en Image :