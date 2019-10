Le long chemin des personnes LGBT+ en Corse

Au mois d’août dernier, un jeune homme a subi une agression d’une rare violence près d’un établissement de nuit sous le seul prétexte qu’il était homosexuel. Un ami qui a essayé de le défendre a été également molesté. En réponse à cet épisode homophobe Yolaine Lacolonge, directrice de la culture et du patrimoine de la ville d'Ajaccio, a invité l’association l’Arcu LGBTI à l’Espace Diamant pour une journée sous le signe de l’échange, l’information et la tolérance.

Projection de film, soirée queer mais aussi des tables rondes sur les problématiques de l’homosexualité en Corse étaient au programme.

« Cette journée nous a permis de poser une première pierre à Ajaccio, a expliqué François Charles, le président de l’association. Nous avions déjà réalisé une journée de ce type à Bastia, nous avons donc très bien accueilli l’invitation de la cité impériale, d’autant plus après l’agression d’un jeune homme. Il est important d’en parler et d’éveiller les consciences. Malgré cela, il est dommage que les élus et décideurs n’aient pas été eu rendez-vous, et nous déplorons que certaines personnalités politiques de l’île ne soutiennent pas les avancées en matière de droit pour les personnes LGBTI ».



L’association, montée depuis le mois de mai, compte environ une soixantaine de membres et organise souvent des rencontres et événements où tout le monde est convié indépendamment de son orientation sexuelle.

« Il est important de dire que nous ne sommes pas communautariste. Nous aimerions pouvoir aller comme tout le monde dans n’importe quel commerce ou établissement, nous tenir la main comme n’importe qui d’autre sans regard de travers ou insultes. Ce n’est malheureusement pas encore toujours possible aujourd’hui. Nous restons malgré tout sur le positivisme. Les mentalités évoluent. Nous avons un projet de charte que nous ferons signer aux commerçants mais aussi aux professionnels de santé qui acceptent sans dicrimination les LGBTI. Nous lancerons également prochainement un site internet dédié à l’association qui pour l’instant n’est présente que sur Facebook . ».

En dépit de la faible participation à cet évènement, la communauté LGBT+ en Corse, où il est peut être plus difficile qu'ailleurs de libérer la parole, se structure doucement. La lutte contre les discriminations, l’homophobie et pour l'égalité des droits ne fait que commencer sur l'ile où il est plus difficile qu'ailleurs de vivre librement sa sexualité. Cependant ce type d’événement permet d’éveiller les consciences et d’ouvrir le dialogue.