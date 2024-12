Le garage Peugeot Pietri célèbre quatre décennies d’excellence

C'est devenu au fil des décennies une véritable référence à Portivechju. Fondé en 1984 par Joseph Pietri, le garage Peugeot a célébré son quarantième anniversaire il y a quelques jours. À cette occasion, la famille Pietri, avec Joseph à la tête de l'entreprise depuis ses débuts, a organisé une soirée chaleureuse réunissant clients fidèles et proches. Au programme : un veau à la broche et une ambiance musicale festive.



Ce garage, qui a su évoluer au fil des ans, a bien changé depuis ses débuts modestes. Didier Pietri, fils de Joseph et actuel gérant de l'entreprise, a tenu à rappeler cette transformation majeure : "Quand mon père a lancé le garage, il occupait trois cents mètres carrés de surface, où tout était regroupé, et quarante ans plus tard cette surface a été multipliée par dix. Pour ma part, j'ai débuté en 1986 et depuis 23 ans maintenant, je suis à la tête de l'entreprise."



Didier Pietri a également souligné les évolutions du métier : "Il est évident que le métier a changé avec le fait que l'on est passé d'une conception monomarque à un garage qui, désormais, propose des marques différentes. Cela va, bien entendu, de notre marque de cœur à des autos sportives de marque étrangère."



La fidélité des clients, certains présents depuis plus de trente ans, a aussi été mise en lumière : "Cette fidélisation de la clientèle est quelque chose de très important, pour le présent mais aussi et surtout pour l'avenir de l'entreprise."