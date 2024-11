Le futur pape Jean XXIII et 50 000 personnes en 1952 au Couronnement de Notre-Dame de Lavasina à Bastia

Le 18 mai 1952 sur la Place Saint-Nicolas, à Bastia, devant cinquante mille personnes et en présence du nonce apostolique Monsignore Giovanni Roncalli, futur pape Jean XXIII, qui est passé également par Ajaccio et Corten Mgr Jean-Baptiste Llosa, évêque de Corse, a couronné le tableau miraculeux de Notre-Dame de Lavasina. Deux couronnes furent placées sur la tête de la Vierge et de l'Enfant-Jésus.





"Vive le pape"

"L'Almanaccu, tradizione viva di Bastia è di u sò circondu", qui sera réédité et enrichi dans quelques semaines et auquel nous devons l'image colorée du futur Jean XIII, et qui consacre une page à l'événement de mai 1958 rappelle qu'avant les 17 et 18 mai 1958, les éléments déchaînés depuis quelques jours s'étaient apaisés comme par miracle…

Il rapporte aussi que Mgr Angelo-Giuseppe Roncalli avait été accueilli comme un chef d'État, et que c'est aux cris de « vive le Pape » que la foule massée à Puretta l'avait salué à sa descente d'avion.

Le tableau miraculeux arrivé par mer depuis son sanctuaire de Lavasina escorté par les pêcheurs et un bâtiment de la Marine nationale. L'Albatros. a été ensuite porté en procession par les dockers. Jacques Gavini, ministre de la Marine, se tenait au premier rang des personnalités civiles et militaires.

Aux balcons et fenêtres de Bastia ont été déroulés des draps brodés et des couvre-lits damassés, antique coutume pour honorer les saints portés en procession.

À l'issue de cette cérémonie imposante, le tableau a été ramené au sanctuaire par mer, salué par la foule qui a envahi la place Saint-Nicolas.





« Je bénis l'île de Beauté pour qu'elle soit toujours l'île de l'Immaculée »

Celui qui, six ans plus tard, deviendra pape sous le nom de Jean XXIII a fait ses adieux à la Corse en tenant ces propos : « je quitte cette terre des héros et des saints, j'emporte dans mon cœur l'inoubliable souvenir de l'accueil fervent, grandiose et filial fait a l'humble ambassadeur du Saint-Père. »

« Je bénis l'île de Beauté pour qu'elle soit toujours l'île de l'Immaculée », a encore notamment dit Mgr Angelo-Giuseppe Roncalli...