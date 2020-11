Le forum "Edmondu Simeoni" de Lumiu verra le jour à la rentrée scolaire 2022

C'est incontestablement le projet phare de la municipalité d'Etienne Suzzoni. Les travaux du groupe scolaire et de l'espace culturel "Edmondu Simeoni" ont débuté en juillet dernier avec notamment les travaux de terrassement.

En évoquant ce projet, comment ne pas avoir une pensée pour Jean Paolini, 1er adjoint au maire de Lumiu qui nous a quittés le 20 octobre dernier car ce projet était un peu le sien.

"Situé en-dessous du village, à proximité immédiate du stade municipal, ce forum "Edmondu Siméoni" abritera une école maternelle et primaire accueillant 150 enfants, avec possibilité d'extension, équipée d'outils numériques, une salle polyvalente, une salle de coworking, une cantine scolaire. L'ensemble sera agrémenté de jardins pédagogiques" - explique Etienne Suzzoni - " La salle polyvalente pourra accueillir des séminaires, formations et stages, tandis que que la salle de coworking sera équipée de matériel multimédia dont une imprimante 3D qui sera mise à disposition du monde associatif. Des partenariats sont envisagés pour l'utilisation des lieux avec d'autres communes, notamment hors période scolaire. Un tissu d'activités diversifiées permettra de développer les liens, y compris intergénérationnels".







Un projet de l'architecte ajaccienne Amélia Tavella

Architecte, lauréate du concours de maître d'oeuvre et native d'Ajaccio, Amélia Tavella réalisera ce projet. En Corse on lui doit notamment la réalisation de l'école "A Stréga" à Sainte-Marie-Sicché ou encore le Pôle culturel du couvent Saint-François à Sainte-Lucia de Tallano.

l'appel d'offre du Forum "Edmondu Simeoni" avançait une équation complexe, aux enjeux sensibles mais la réponse d'Amélia fut évidente " Lumiu c'est bâtir au creux d'un coeur et se plier à ses sursauts à ses forces et à ses aspérités. Je sais la complexité du grand paysage, ma Corse est sauvage et romantique. Sauvage car elle exige le meilleur de soi, nous ne devrons jamais la changer mais répondre à son désir, désir de beauté et de continuité. Le geste architectural doit se fondre, s'intégrer, l'inverse n'existe pas . Romantique car il faut s'y engager corps et âme. La Corse est une noce d'été".





Dans ce projet si ambitieux, rien n'est laissé au hasard

La superposition des trois plateaux qui regardent l'horizon marin, les étagements de l'école, organisent la symbolique d'une ascension. Au sommet les classes élémentaires surplombées par le village, à la base d'école maternelle et le Centre Culturel, blottis dans le giron de la vallée qui dévale vers la mer.

Cette cascade arborée à la vue somptueuse permet d'économiser l'espace précieux de la restanque naturelle, le toit d'un bâtiment devient la cour de récréation de son aîné.

Sans sa réalisation, Amélia mêle aussi avec finesse et subtilité l'art à l'architecture.

L'engagement écologique tient aussi une large place. " A chaque fois c'est une pari: inscrire l'édifice dans l'espace originel, sans rien déplacer ni maltraiter c'est , c'est un prolongement, et non une amputation" conclue la jeune architecte.