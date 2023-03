Le foot en marchant, une nouvelle discipline qui se développe en Corse

Interdiction de courir et de lever le ballon au-dessus de la hauteur des hanches

Pas de hors-jeu

Fautes : les tacles et contacts sont strictement interdits

Pour toute remise en jeu (touche, coup franc, engagement...), les adversaires sont à 2 mètres minimum. Tous les coups francs sont indirects.

Gardien de but : seul autorisé dans la surface de réparation, il peut relancer à la main ou au pied

Aucun contact autorisé

Nombre de joueurs.euses : 5 contre 5 ou 6 contre 6.

Créé en 2011 en Angleterre, le « football en marchant » est arrivé en France quelques mois plus tard. « Il s’agit d’une version lente du football avec des règles aménagées permettant une pratique loisir totalement sécurisée et accessible à toutes et à tous » explique Pierre Fontana. La Ligue corse de football a ainsi mis en place une commission spéciale avec à sa tête : Ismaël Triki, Thomas Leandri, Jean-Paul Cappuri, Didier Grassi, André Battesti, Jean Cristiani et Pierre Fontana. « Cette pratique qui s'inscrit dans la démarche du Sport Santé est une variante du football qui se pratique à effectif réduit, en principe 5 contre 5 ou 6 contre 6 selon la taille du terrain et le type de public » poursuit P. Fontana.Le terrain peut ainsi varier de 18 à 30 m de large sur 30 à 40 m de long. La durée des matchs peut aussi varier en fonction du public avec une durée de 60 mn maximum. Accessible à tous, cette discipline se veut intergénérationnelle, mixte, homme/femmes. « Ce type de pratique cible les personnes en arrêt d’activité sportive ou d’un certain âge. A travers cette pratique la Fédération tend à répondre à une attente autour du sport santé, du bien-être et de la lutte contre la sédentarité, favorisant le lien social et la convivialité. Après une année de mise en place de deux séances mensuelles, le dimanche de 10h à 12h, avec notre partenaire le C5 Stadium, l’objectif est de faire connaître et de mettre en place cette pratique dans les différents clubs de notre territoire dans le cadre du sport santé ».Ce dimanche une séance de pilates a conclu l'animation avec l'intervention de nombreuses préparatrices physiques et spécialistes du bien-être.Pour tous renseignements : Ligue Corse de Football : Rue Claude Papi - Stade de Volpajo - 20600 Furiani. Téléphone : 04.95.30.14.90.