Le feu de Bisinchi maîtrisé. Bilan : 3 hectares brulés

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Mercredi 11 Septembre 2019 à 16:16

Le feu qui s'est déclaré ce mercredi 11 septembre à 13h30 en haut de crête sur le Monte Rosso, entre Bisinchi et Campile est en bonne voie d'extinction. Deux Canadair, un hélicoptère bombardier d'eau, un GIFF et un Groupe commando de Corte ont été engagés. Les flammes ont parcouru 3 hectares de gros maquis et châtaigniers.



Les techniciens d'EDF étaient sur place en raison de la menace sur des lignes à haute tension. Les moyens ont été maintenus sur place jusqu'à ce soir.



A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie