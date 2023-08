Le festival du polar corse et méditerranéen va envelopper Ajaccio d'un voile de mystère

À partir de jeudi, les récits noirs vont s'emparer d’Ajaccio. Du 3 au 5 août, la cité impériale accueille la 17e édition du festival du polar corse et méditerranéen. Organisé par l’association Corsica Polar, cet évènement accueillera 22 auteurs venus de l'ensemble de l'île, mais aussi du continent , d'Italie et d'Espagne. Pendant trois jours, amateurs et passionnés de ce genre littéraire vont pouvoir se rassembler pour une expérience pleine de mystères, de suspense et d'intrigues.



Une immersion qui commencera dès jeudi à 18h avec une inauguration marquée par la projection d'un thriller iranien, "Ombre Persane", à l'Ellipse Cinéma en présence des auteurs, ainsi qu'un verre de l'amitié. Le festival prendra ensuite ses quartiers sur la place des Palmiers tout au long des journées de vendredi et samedi, de 9h30 à 23h , durant lesquelles les visiteurs pourront rencontrer et obtenir des dédicaces mais également profiter des chants et des musiques corses qui ponctueront l’événement.



Plus de 100 titres différents, allant du polar pour jeunes au roman noir le plus sombre, seront proposés tout au long de la manifestation, promettant de ravir tous les goûts. « À une époque où les gens lisent moins, nous essayons de montrer que la littérature policière est pour tout le monde et qu’il y a différents styles. Nous proposons même des polars pour enfants », explique Bernard Bouquet, président de Corsica Polar, mais aussi écrivain. En plus des romans, le festival est aussi ouvert au cinéma et à la bande dessinée.



L'approche adoptée par le festival se veut à la fois ludique, culturelle et militante. « Ce qu’on présente, ce sont des polars de qualités qui traitent de la société avec ses dérives, mais simplement, avec du recul, un certain humour et un peu de langue Corse », glisse l’écrivain. « On essaye d’aller au-delà de ce qu’on voit à la télé. Nous, nos polars sont là pour raconter une histoire policière, mais surtout pour décrire notre société. Les inégalités sociales, la voyoucratie, les mafias sont dénoncées, mais par l’intermédiaire de la fiction. Le polar méditerranéen est particulièrement sensible, chaleureux, mais avec un aspect de violence aussi ».



Avec comme mots d’ordre, le sourire et la bonne humeur, le festival veut aussi mettre l'accent sur la convivialité et les rencontres. Ainsi, pas de table ronde ou de conférence, le but est de faire des rencontres directes. « Il y aura un débat après le film, mais ce que nous souhaitons, c’est le contact direct, festif, convivial entre les auteurs et le public », détaille le président de l’association. « Il y avait jadis des ateliers, des débats, mais on s’est aperçu qu’on passait à côté des rencontres libres, souhaitées par les gens. On veut que ce soit ludique. On parle souvent de salon du livre, nous, c’est un festival, donc c’est festif ». De plus, Corsica Polar met un point d'honneur à l'accueil des visiteurs et à la gratuité du festival, en proposant des romans qui coûteront moins cher qu’à l’accoutumée.



Enfin, la nouveauté de cette édition réside dans le renouvellement des auteurs invités, avec 80% d'entre eux qui n'étaient pas présents en 2022, et une présence des femmes renforcée. « Le polar est souvent lu par des femmes, mais il y a moins d’autrices. Nous sommes donc heureux d'avoir une bonne dizaine d'entre elles qui soit présentes », conclut Bernard Bouquet.