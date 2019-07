Le festival Tango argentino s'invite à Borgo pour une 4ème édition

Avis aux aficionados de tango, du 17 au 21 juillet le festival de tango argentin vous accueille dans la salle polyvalente de Borgo pour vous faire vivre au rythme de la culture sud-américaine pendant 5 jours.Cette année, le festival du tango de Borgo à l'honneur de recevoir deux groupes de musique tout droit venus de Buenos Aires. Le mercredi 17 et le jeudi 18 juillet bonne humeur garantie avec le groupe composé de 9 membres l' "Orquesta Tipica misteriosa de Buenos Aires". Les dix musiciens du groupe l' ''Orquesta Quinteto silbando" rythmeront quant à eux la soirée du samedi 20 juillet.Et comme tango rime avec robes, la talentueuse créatrice de costumes insulaire Laura Santini présentera sa collection "Revival Tango" lors d'un défilé de mode le vendredi 19 juillet à 21 heures à la résidence Casa-Bianca sur le lido de la Marana. Pour finir en beauté ce festival, un film sud-américain sera projeté à la salle-polyvalente.Mais si on vient à ce festival c'est surtout pour le tango argentin. Le couple de danseurs Ariadna Nabeira et Fernando Sanchez feront le show lors de l'ouverture. Sur la plage le vendredi, vous pourrez suivre leurs pas lors d'une "milonga" au rythme du DJ Gabriel Sodini.Si vous n'avez jamais dansé pas d'inquiétudes...! Deux cours gratuits d'initiation au tango argentin seront dispensés le jeudi et samedi. Vous n'êtes pas trop à l'aise avec la danse ? La conférence de Christophe Apprill, auteur de l'ouvrage "les mondes du bal" fera de vous un/une vrai pro de l'histoire du tango.Alors on se retrouve au festival ? En tout cas chez CNI ça nous a donné envie de danser un petit tango !Tarif : Du mercredi au samedi 12€ et 10€ le dimanche.Pour retrouver toute la programmation du festival cliquez ici