Le festival «Les Nuits Med » clôture sa 14ème édition à Paris

En présence de réalisateurs et des présidents des trois jurys.19H Reprise du Palmarès* : Grand Prix Œil Blanc de Tomer Shushan -Prix Grand Action Partir en Poussière de Hüseyin Aydın Gürsoy –Prixdu Jury des Jeunes Talents Come à Mìcono d'Alessandro PORZIO – Prix RCFM Hors Jeu Flagrant de Sam Tlili –Prix de La Critique What we don’t know about Mariam de Morad Mostafa -Prix Copeam Jeune d’été de Abdenoure Ziane.*Avant-premières parisiennes sur invitationPrix France Télévision du 10MED IN SCENARIO de juin dernier à la Cinémathèque de Corse (Porto Vecchio).Ouverture des inscriptions 2022,11eMed In Scenario avec France2.19H PROGRAMME FRANCE TELEVISIONS- Magazine LIBRE COURT sur FRANCE 3-Littérature et cinéma: Lecture et projection hommage à Germaine Dulac en passant par la Corse. Lecture Les Ecrits du Cinéma de Germaine Dulac, extrait par Prosper Hillairet, enseignant cinéma Université Paris 8.Projection Les Archives de la Merde Valécien Bonnot-Gallucci Talents en Court in Corsica.-Projection 3 court-métrages: Le Télescope d’Einstein d’Evgenia Alexandrova Prix France Télévisions 2019 Med In Scenario des 12eNuits MED-Son visage d’Eric et Caroline Du Pot et avec Cinéfeel Prod, partenaire des Nuits MED.20H30PANORAMA CORSE SUR TROIS CINEASTES avec Cullettività di Corsica –Alpha de Paolo Mattei Talents en Court in CorsicaARABACCIU d’Alexandre Oppecini Talents en Court in Corsica-POUR QUE RIEN NE CHANGE de Francescu Artily Prix France Télévisions 2018 à Med In Scenario,12Nuits MED